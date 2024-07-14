تكنولوجيا: فيوسونيك تكشف عن جهاز عرض PJB716K بدقة 4K و 240 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة ViewSonic إصدارًا جديدًا لجهاز العرض، وهو PJB716K، الذي يتميز بشاشة بدقة 4K وتردد 240 هرتز.

يتميز جهاز العرض بسطوع مذهل يبلغ 3700 لومن، ووقت استجابة يبلغ 4.2 مللي ثانية، ونسبة تباين تبلغ 12000:1. وهو يدعم تنسيقات HDR10 و HLG، ويستخدم تقنية SuperColor من ViewSonic لتحسين دقة الألوان.

كما يحتوي PJB716K على تصحيح الانحراف التلقائي وضبط السطح، إلى جانب دعم تعبئة الإطار والمحتوى ثلاثي الأبعاد المتسلسل للإطار.

والتصحيح التلقائي للانحراف هو إحدى الميزات الموجودة في أجهزة العرض التي تقوم تلقائيًا بضبط الصورة المعروضة لتصحيح أي تشويه يحدث عندما لا يكون جهاز العرض محاذيًا تمامًا للشاشة. وغالبًا ما ينتج عن هذا التشوه شكل شبه منحرف بدلاً من المستطيل.

يتم أيضًا تضمين مكبر صوت مدمج بقدرة 10 وات ومنفذي HDMI 2.0. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أسعار محددة، فمن المتوقع أن يلبي جهاز العرض احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن تجارب بصرية عالية الأداء.

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