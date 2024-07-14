تكنولوجيا: تسريب الهاتف المستوحى من Nokia Lumia 920 في العرض الرسمي عبر قائمة متاجر البيع بالتجزئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترددت شائعات عن أن شركة HMD Global تعمل على هاتف مستوحى من هاتف Nokia Lumia 920 الكلاسيكي. والآن، يبدو أن قائمة من بائع تجزئة بلجيكي قد أعطتنا أوضح نظرة حتى الآن على هذا الجهاز المسمى HMD Skyline.

تُظهر الصورة المسربة تصميمًا يستعير بشكل كبير من عصر Lumia من Nokia. يتميز الهاتف بتصميم جمالي يشبه الصندوق مع حواف ملحوظة إلى حد ما وحواف حادة، تذكرنا بلغة تصميم Lumia’s Fabula.

تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مستطيلة تحتوي على ثلاث عدسات للكاميرا وفلاش LED. يمكن رؤية الهاتف باللون الوردي، وقد كشف المسرب Sudhanshu Ambhore أيضًا عن الإصدار الأسود؛ لذلك سيكون هناك لونين على الأقل في الهاتف.

ليس هناك الكثير مما يكشفه بائع التجزئة حول المواصفات، ولكن بناءً على التسريبات السابقة، سيحتوي Skyline على شاشة FHD+ OLED مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن الداخل، من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وهو معالج متوسط ​​المدى.

وبالانتقال إلى نظام الكاميرا، يُشاع أن Skyline سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع، ومستشعر ماكرو أو عمق. تم تجهيز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل للتعامل مع صور السيلفي.

يبدو أن القدرة على التحمل تمت معالجتها ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير، إلى جانب دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. ويشاع أيضًا أن الهاتف حاصل على تصنيف IP67 للحماية من دخول الغبار والماء.

سيحتوي HMD Skyline أيضًا على ميزات مثل مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو إذا تم تصديق الشائعات.

وعلى الجانب البرمجي، من المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام التشغيل Android 14، وهو الإصدار الأحدث من نظام تشغيل الهواتف المحمولة من جوجل.

يُقدر سعر HMD Skyline بـ 520 يورو للنسخة التي تحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين.

وبحسب ما ورد تم تحديد الإطار الزمني للإطلاق في وقت ما في شهر يوليو، على الرغم من أننا ما زلنا ننتظر تأكيدًا رسميًا من HMD.

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