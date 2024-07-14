تكنولوجيا: شركة Honor تطلق ساعة Haylou Watch Vitality Edition بشاشة AMOLED بحجم 1.95 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor تحت علامتها Honor’s Choice، ساعة ذكية جديدة؛ والتي يطلق عليها Haylou Watch Vitality Edition.

وتركز هذه الساعة الذكية على اللياقة البدنية ومراقبة الصحة اليومية، مما يجعلها خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يبحثون عن ساعة مليئة بالميزات يمكن ارتداؤها دون إنفاق الكثير من المال.

تتميز Haylou Watch Vitality Edition بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.95 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 75 بالمئة.

توفر الشاشة سطوع يصل إلى 550 نتس في المتر المربع، مما يجعلها قابلة للعرض بسهولة حتى في ضوء الشمس القوي.

ومن الداخل، تحتوي الساعة الذكية على نظام تحديد المواقع العالمي المدمج مع خمسة أنظمة أقمار صناعية (GPS، و GLONASS، و GALILEO، و BDS، و QZSS) لتتبع الرياضات الخارجية بدقة.

كما أنه يدعم أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك ركوب الدراجات والسباحة والجري، مع التعرف التلقائي على خمسة أنشطة شائعة.

ولمراقبة الصحة، توفر ساعة Haylou Watch Vitality Edition معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تتبع النوم.

كما أنها تتميز بمقاومة الماء حتى 5 ATM، مما يسمح للمستخدمين بارتدائها دون قلق أثناء السباحة أو الاستحمام.

تتميز الساعة الذكية أيضًا ببعض الميزات الذكية، بما في ذلك الاتصال عبر البلوتوث، مما يسمح للمستخدمين بالرد على المكالمات مباشرة على معصمهم.

كما أنه يدعم الدفع بدون تلامس من خلال Alipay وWeChat Pay، مما يجعله مناسبًا لعمليات الشراء أثناء التنقل.

تدعي شركة Honor أن الساعة يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 12 يومًا بشحنة واحدة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأولئك الذين لا يريدون القلق باستمرار بشأن إعادة الشحن.

يأتي Haylou Watch Vitality Edition بخيارين من الألوان؛ الابيض والاسود. يتميز هيكل الساعة بهيكل معدني ويزن 29 جرامًا فقط، مما يجعلها مريحة للارتداء لفترات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحزمة السيليكون قابلة للاستبدال، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص مظهر ساعتهم.

يبلغ سعر الساعة الذكية 369 يوانًا (حوالي 50 دولارًا) وهي الآن معروضة للبيع في الصين على موقع JD.com.

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