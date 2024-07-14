تكنولوجيا: إصدار المطورين من نظارة Android XR الذكية من سامسونج قد يصل في أكتوبر 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهت شركة سامسونج إطلاق هاتفي Fold 6 و Galaxy Watch Ultra هذا الأسبوع بإعلان مثير عن أن منصة الواقع المعزز الجديدة الخاصة بها “ستأتي هذا العام“.

ويقدم تقرير جديد مزيدًا من التفاصيل حول الموعد المحتمل لإطلاق نظارة Android XR من سامسونج.

ووفقًا لموقع Business Insider، فإن الجدول الزمني الداخلي الحالي لـ Android XR التي صنعتها سامسونج والتي تعمل بنظام كوالكوم، والتي تحمل الاسم الرمزي “Moohan”، يتضمن إصدار للمطورين سيتم إطلاقه في أكتوبر.

وسيتبع ذلك إطلاق إصدار المستهلك في مارس 2025. ولا توجد تفاصيل أخرى اليوم حول التوفر القادم، بما في ذلك كيفية الإعلان عنه وما سيتم عرضه بالضبط.

هناك توقعات داخلية بأن سامسونج ستكون أول من يصنع نظارات باستخدام برنامج الواقع المعزز من جوجل، وذلك وفقًا لموظفين مطلعين على الأمر.

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