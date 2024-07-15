تكنولوجيا: Realme تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلانات تشويقية اليوم أكدت من خلالها على موعد الإعلان الرسمي عن هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus، حيث تعقد الشركة حدث في 30 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن هذه الإصدارات.

شغلت سلسلة هواتف Realme 13 Pro عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، كما قدمت Realme بعض التفاصيل حول مواصفات هذه الإصدارات في بعض الإعلانات التشويقية السابقة دون أن تكشف عن موعد رسمي لإنطلاق الحدث.

واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي عبر إعلان تشويقي جديد على خططها للإعلان الرسمي عن هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus في حدث رسمي يعقد في نهاية هذا الشهر.

ولقد أكدت Realme في الإعلانات السابقة على أن Realme 13 Pro Plus يأتي بمستشعرات Sony LYTIA بدقة 50 ميجا بيكسل دون أن تكشف عن تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة في كلا الهاتفي.

كما أوضحت الشركة في إعلانها التشويقي أن هاتف Plus يأتي بنظام كاميرة رئيسية مزدوجة والتي تتضمن مستشعر Sony LYT-701 بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري مع مستشعر Sony LYT-600 بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات.

أيضاً أكدت Realme على أن الكاميرة المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل في هاتف Realme 13 Pro Plus ستدعم معايير TUV Rheinland.

من جانب أخر طورت سلسلة Realme 13 Pro بالتعاون مع “Museum of Fine Arts” في بوسطن، كما تتوفر الهواتف باللون الأخضر، والذهبي، والبنفسجي، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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