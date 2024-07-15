تكنولوجيا: هاتف iQOO Z9 Lite 5G ينطلق برقاقة Dimensity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO عن هاتف iQOO Z9 Lite 5G الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 6300، ونظام تشغيل Android 14، ويدعم تحديث النظام حتى عامين.

يتميز هاتف iQOO Z9 Lite 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 90Hz.

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 6300، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة eMMC 5.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق iQOO Z9 Lite 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 15W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة FunTouchOS 14، ويدعم تحديث النظام خلال العامين القادمين، و3 سنوات من تحديثات الحماية.

ومن المقرر أن يتوفر iQOO Z9 Lite 5G بإختيارات ألوان تتضمن Aqua والبني، كما يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم بطاقة microSD، ومعايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 125 دولار تقريباً.

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