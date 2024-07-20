تسريبات تكشف عن مزايا جديدة في iPhone 16

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير تقنية تسريبات جديدة لهاتف iPhone 16 الذي يرجح الإعلان عنه رسميا في سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن أبرز المزايا تتعلق بترقية مذهلة للكاميرا، وتحسينات هائلة على البطارية والشحن.

وحسب التسريبات، فإن هاتفي iPhone 16 Pro وPro Max قد يدعمان كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي مع ميزة التقريب حتى 100x، لتضيف التفاصيل المفقودة إلى الصورة وإنشاء نتائج أكثر وضوحًا.

والمعروف أن هواتف جوجل وسامسونج وهواوي سبقت آيفون في الحصول على عدسات بتقريب 100x.

ورجحت تسريبات أخرى أن هاتفي iPhone 16 Pro، سيحصلان على ميزة الشحن بسرعة مضاعفة باستخدام محولات الطاقة المتوافقة.

تشحن هواتف iPhone 15 ما يصل إلى 50% في 30 دقيقة، لكن الأجهزة القادمة قد تستغرق 15 دقيقة فقط للوصول إلى نفس المستوى.

ويعتمد هذا التوقع على شائعات تفيد بأن شركة أبل ستضيف بطاريات أكبر لهواتف iPhone 16 Pro وPro Max.

تدعم موديلات iPhone الحالية سرعات شحن تبلغ 27 وات، ويستغرق الأمر ساعتين للوصول إلى شحن بنسبة 100% لأن السرعة القصوى تصل إلى 15 وات.

ومن المرجح أن يحتاج المستهلكون إلى شراء شاحن متوافق من Apple للاستفادة من ميزة الشحن السريع للبطارية.