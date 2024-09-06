التموين: تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلاً مدارس بمدينة نصر يتضمن كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية بتخفيضات 30 %، كما تم الاتفاق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن تنظيم معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.