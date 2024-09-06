شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترسل استبيانًا لمستخدمى Apple Watch تسألهم عن تجربتهم وعمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لإطلاق ساعتها الذكية التالية، فيما ترسل استطلاعًا إلى بعض مستخدمي ساعة أبل Apple Watch، تسألهم عن الميزات المستقبلية، وتتحقق أيضًا مما إذا كان الجمهور يختبر تجربة جيدة، حيث يتطرق الاستطلاع إلى العديد من المجالات بما في ذلك فئات الأجهزة القابلة للارتداء، وعمر البطارية، ومدى جودة عمل ميزات الصحة الموجودة على ساعة أبل.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تلقى بعض المستخدمين الذين لديهم ساعة أبل الاستطلاع في بريد إلكتروني، حيث إن إكمال الاستطلاع يستغرق حوالي 10 دقائق.

وكان السؤال الغريب هو ما إذا كان المستخدمون قد استخدموا أي أجهزة قابلة للارتداء أخرى مثل الخاتم الذكي، وتضمن الاستطلاع أيضًا أسئلة حول رضا عمر بطارية Apple Watch.

يعد عمر البطارية هو شكوى مستمرة من المستخدمين، حيث جاءت الأسئلة عن عدد مرات شحن المستخدمين للساعة، ومتى يقومون بشحنها، ومدى رضاهم عن عمر البطارية، وما إذا كانوا يستخدمون شاحنًا سريعًا.

كان تتبع النوم أيضًا أحد مواضيع الاستطلاع، وسُئل المستخدمون عما إذا كانوا ينامون وهم يرتدون الساعة وأيضًا عن عدد المرات التى ينامون فيها بينما يرتدوها، ومدى رضاهم عن تطبيق النوم.

وستكشف أبل عن ساعاتها الجديدة خلال حدث "It's Glowtime" الخاص بشركة أبل فى 9 سبتمبر.