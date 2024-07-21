شكرا لقرائتكم خبر عن مع معاناة بعض الشركات.. عودة الأمور لطبيعتها في ألمانيا بعد الخلل التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا عودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من القطاعات بعد الخلل التقني العالمي.

وكانت الأعطال التقنية حدثت في مناطق واسعة من العالم أول أمس الجمعة جراء تحديث خاطئ لبرنامج أمني. تأثير الخلل التقني على القطاعات في ألمانيا ومع ذلك، ذكر المكتب أنه لا تزال العديد من الشركات تعاني من تبعات هذه الأعطال.

كما أفادت رابطة المطارات الألمانية (ايه دي في) بأن حركة النقل الجوي في ألمانيا عادت إلى طبيعتها بشكل كبير.

وكانت العديد من العمليات والإجراءات التجارية تعطلت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر أو بعض التطبيقات. الأعطال التقنية وحذر المكتب من أن المجرمين الإلكترونيين استغلوا هذه الحوادث في أشكال مختلفة من التصيد الاحتيالي، وعمليات الاحتيال أو مواقع الويب الوهمية، مشيرًا إلى طرح رمز غير رسمي للتداول.

ويوصي المكتب بالحصول على المعلومات التقنية حصريًا من المصادر الرسمية لشركة البرمجيات الأمنية "كراودسترايك".

وفيما يتعلق بالأعطال التقنية الناجمة عن انقطاع خدمة مايكروسوفت أزور، أكد المكتب أن الوضع يتجه نحو العودة إلى الحالة الطبيعية.