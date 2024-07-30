تكنولوجيا: مراجعة لسماعة ROG Cetra SpeedNova اللاسلكية من Asus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختلف سماعة ROG Cetra SpeedNova اللاسلكية المقدمة من Asus عن سماعات الألعاب المنافسة في الأسواق، حيث تدعم السماعة المستخدم بكفاءة في الألعاب وأيضاً بنفس الكفاءة في الإستخدام اليومي.

تصميم Asus ROG Cetra SpeedNova

تؤكد النظرة الأولى على سماعة Cetra SpeedNova على أن تصميم هذا الإصدار مستوحى من سماعات AirPods من ابل، حيث تتضمن السماعة ساق، مع إضاءة RGB التي تؤكد توافق هذا التصميم مع الألعاب، وتقدم تجربة مميزة عند البث.

وتدعم إضاءة RGB إنتاج العديد من الألوان مع عدد من المؤثرات التي تتضمن وميض والنبض وأيضاً تناوب الألوان، كما يمكن تثبيت الإضاءة، أو إيقاف الإضاءة بشكل كامل، إلا أن مؤثرات الإضاءة ستؤدي إلى إستنزاف البطارية بشكل سريع.

كما تتميز سماعة SpeedNova بتصميم عالي الجودة، بتصميم خفيف يتضمن العديد من المميزات، أيضاً تتميز الإضاءة في السماعة بمصابيح صغيرة تتيح تشغيل الإضاءة بأكثر من لون في نفس الوقت بمؤثرات تختلف عن سماعات الألعاب الأخرى المميزة بإضاءة RGB.

ويمكن التحكم في مؤثرات الإضاءة في سماعة Cetra SpeedNova عبر تطبيق الهاتف على منصتي الأندوريد وiOS، وأيضاً برنامج مخصص لأجهزة Windows.

من جانب أخر تتميز حافظة سماعة ROG Cetra SpeedNova بتصميم صدفي مع شعار LED RGB، مع نقاط شحن مغناطيسية، حيث تدعم الشحن اللاسلكي، كما تتضمن منفذ USB C للشحن في الجزء الخلفي من الحافظة، وتتميز الحافظة بحجم أكبر بنسبة ضئيلة مقارنة بسماعة AirPods Pro.

وتتصل سماعة SpeedNova عبر البلوتوث بالهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب وأيضاً منصات الألعاب، ويتضمن صندوق التغليف الخاص بالسماعة محول USB-C إلى A، ويمكن للسماعة الإتصال بأكثر من جهاز للتبديل بين الأجهزة وفقاً لحاجة المستخدم.

من جانب أخر لا تدعم السماعة تشغيل الألعاب وتلقي المكالمات في نفس الوقت على غرار سماعة سوني Pulse Explore، ويدعم المحول تشغيل السماعة مع أجهزة الحاسب ومنصات الألعاب، مع إمكانية التبديل بين الأجهزة المتصلة بالسماعة.

وتدعم سماعة SpeedNova معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء والتعرق والمطر والأتربة، إلا أنها لن تدعم السقوط في الماء.

الآداء

تعتمد آلية تشغيل سماعة ROG Cetra SpeedNova على التحكم باللمس بشكل رئيسي، ويمكن النقر على الجهة اليمنى أو اليسرى للتحكم في تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء، والتحكم في تشغيل الصوتيات والتحكم أيضاً في مستوى الصوتيات.

ويمكن التحكم بشكل كامل في السماعة عبر التطبيق المخصص على الهاتف أو الساعة الذكية، حيث تأتي عناصر التحكم باللمس بآلية معقدة قد تؤدي إلى النقر عن طريق الخطأ، وقد يؤدي اللمس الخاطئ لعناصر التحكم إلى تشغيل إضاءة RGB LED.

أيضاً على عكس سماعة ابل تأتي سماعة ROG بعدد من التقنيات التي تهدف لتحسين جودة الصوتيات وذلك عبر الميكروفون في السماعة.

وتأتي سماعة SpeedNovas بتقنية “bone condensing AI microphone” وهو ميكروفون يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لعزل صوت المستخدم والتركيز على تعزيز وضوح صوت المستخدم، كما تعمل السماعة على عزل الضوضاء الخلفية بكفاءة.

ومع وضوح الصوتيات إلا أنه يأتي حاد في الحواف، لذا تأتي سماعة SpeedNovas بآداء متوسط في الميكروفون.

وتتميز سماعة SpeedNovas بمستوى جيد في عزل الضوضاء وأيضاً في وضع الشفافية، يمكن مقارنته بآداء سماعة AirPods Pro وهي واحدة من أفضل السماعات في إلغاء الضوضاء، حيث يمكن أن تدعم السماعة إلغاء الضوضاء بنسبة 80%.

لذا يمكن أن تقدم أفضل آداء في حجب الضوضاء في محيط المستخدم، وتأتي بثلاثة من المستويات في حجب الضوضاء، إلى جانب وضع الشفافية، وفي التجربة العملية لإستخدام السماعة لفترات طويلة، قدمت السماعة تجربة جيدة ومريحة لإرتداء السماعة بإتصال موثوق.

وتتميز السماعة بتصميم خفيف جداً، كما تتوفر للمستخدمين بعدد ثلاثة أحجام من رؤوس السماعة، أيضاً تتمتع السماعة بآداء وأعلى جودة في الإتصال القوي حتى مع التنقل في بعيداً عن الهاتف.

كما تتمتع سماعة SpeedNovas بتجربة صوتية مذهلة عند الإستماع للموسيقى، مع EQ إفتراضي وتوازن بين النغمات المرتفعة والمنخفضة، مع تجربة ممتازة في إعادة إنتاج التفاصيل، كما تدعم السماعة صوتيات HD.

وبالتجربة العملية كانت سماعة Cetra SpeedNova الأفضل في الآداء الصوتي مقارنة بسماعة AirPods Pro، ومع أجهزة Windows تقدم Armoury Crate إختيارات أكثر للمستخدمين مع تعزيز الجهير والصوت المحيطي الافتراضي والصدى.

كما يمكن تخصيص EQ من خلال Armoury Crate مع إمكانية التبديل إلى “Dirac Opteo”، حيث يعمل Dirac على تعزيز الآداء الصوتي في السماعة، مع تجربة جيدة جداً مع تشغيل الألعاب.

وتتميز السماعة بعمر بطارية جيد جداً، إلا أن آداء البطارية يختلف وفقاً للمميزات، فمع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء وإضاءة RGB تستمر السماعة بعمر شحن 6 ساعات ونصف الساعة.

ومع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء تستمر السماعة اللاسلكية حتى 10 ساعات من التشغيل، وفي حالة تعطيل تشغيل ANC وRGB تستمر حتى 11 ونصف الساعة، وتضيف حافظة الشحن 46 ساعة، وعند شحن السماعة لمدة 5 دقائق تستمر السماعة بعمر شحن حتى 1 ساعة كاملة من الشحن.

الخاتمة

تأتي سماعة Asus ROG Cetra SpeedNovas بتجربة متوازنة بين الإستماع للموسيقى وتشغيل الألعاب، مع عمر جيد للبطارية وعدد من إختيارات التخصيص، ومؤثرات إضاءة RGB، لذا تجمع بين الكثير من المميزات بمستوى تسعير جيد، ويمكنك الشراء الآن لبدء تجربتك الخاصة عبر الرابط التالي:

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