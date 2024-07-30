تكنولوجيا: إستعراض لجهاز راوتر Asus ROG Rapture GT6 المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Asus جهاز ROG Rapture GT6 Mesh المخصص للألعاب بتصميم يستهدف التركيز على الآداء بشكل رئيسي لدعم المستخدم بكفاءة في جلسات الألعاب.

التصميم

على عكس أجهزة Mesh المنافسة في الأسواق والتي تستهدف بشكل رئيسي التركيز على دفع تصميم عصري أنيق يتوافق مع ديكورات المنزل، قدمت Asus جهاز ROG Rapture GT6 Mesh بتصميم يحاكي أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب، مع إضاءة LED جانبية، لذا يتناغم تصميم هذا الإصدار بشكل أفضل مع الغرف المخصصة للألعاب.

ويجمع Asus Rog Rapture GTX بين التصميم الذي يتوافق مع رؤية الألعاب والنظام الذي يتوافق بكفاءة مع إعدادات الألعاب المختلفة، أيضاً قد لا يندمج تصميم الجهاز بسلاسة مع ديكورات المنزل، إلا أنه يعد من بين أفضل أجهزة Mesh التي تدعم تقنية Wi-Fi 6.

وتأتي كل وحدة من أجهزة GT6 بميزة دعم AX10000 بنطاق ثلاثي، وتشير “AX” إلى تدعم النظام لتقنية 802.11ax أو Wi-Fi 6، بينما تشير “10000” لدعم تردد 2.4GHz عند 574 ميجا بت في الثانية، ودعم 5GHz عند 4804 ميجا بت في الثانية.

وتضم كل وحدة من نظام Mesh في هذا الإصدار عدد 9 من الهوائيات الداخلية، كما يتميز بمعالج قوي بأنوية ثلاثية، وسرعة 1.7 جيجا هرتز، وذاكرة عشوائية 512 ميجابايت وذاكرة فلاش سعة 256 ميجابايت.

أيضاً يتميز GT6 بمنفذ WAN الذي يقدم سرعات 2.5 جيجابت في الثانية عند الإتصال السلكي، وثلاثة منافذ جيجابت إيثرنت LAN احتياطية، ومفتاح للطاقة ومقبس A/C، كما تأتي كل وحدة بمنفذ USB 3.2 وهي من المميزات النادرة في أنظمة Mesh.

ويمكن تمكين شبكة ROG Rapture GT6 عبر تطبيق ROG Rapture GT6 الذي يتوفر لأجهزة الأندوريد وأيضاً أجهزة iOS، لذا سيحصل المستخدم على تفاصيل أكثر في المميزات المقدمة في الأجهزة، مع عناصر تحكم متعددة مقارنة بالأنظمة المنافسة.

ومن المقرر أن يستغرق إعداد النظام لأجهزة ROG Rapture GT6 بضع دقائق، حيث يظهر في التطبيق جهاز GT6، وعند إختيار الجهاز سيكون على المستخدم مسح رمز QR في الجزء السفلي من الجهاز، ومن ثم سيكون على المستخدم تحديد إسم الشبكة وكلمة المرور وبدء العمل بسلاسة.

وعند الإنتهاء من إعداد الشبكة سيتاح للمستخدم مراقبة عمليات التحميل أو تنزيل الألعاب في الوقت الفعلي عبر الشاشة الرئيسية للجهاز المتصل، أيضاً سيتم تحديد عدد الأجهزة المتصلة، ونسبة وحدة المعالجة والذاكرة العشوائية.

أيضاً عند النقر على الشاشة الرئيسية سيتاح للمستخدم ضبط ألوان إضاءة LED أو إغلاق الإضاءة بشكل كامل، لكن عند محاولة إيقاف تشغيل الإضاءة في وحدة توسيع الشبكة بشكل منفصل أدى إلى إيقاف الإضاءة في جهاز الرواتر الرئيسي أيضاً.

كما تعمل الشاشة الرئيسية على توفير اثنان من المميزات للألعاب في إختصارات تتيح للمستخدم تحديد أولوية جودة الخدمة مثل تركيز جودة الإتصال مع تشغيل الألعاب، أو عند البث، أو تركيز جودة الخدمة عند نقل الملفات.

إلى جانب نمط لتحسين الإتصال بنقرة واحدة على زر يعمل على توجيه الآداء بشكل رئيسي لأحد الأجهزة المتصلة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لتشغيل تطبيقات الألعاب.

أيضاً لا يقتصر جهاز ROG Rapture GT6 على ضبط وتخصيص عناصر التحكم للألعاب، حيث سيتاح للمستخدمين ميزة التحكم الأبوي، مع إمكانية تخصيص، مع آداة VPN للحماية وتفادي عمليات الإختراق.

الآداء والسرعة

تم إختبار جهاز ROG Rapture GT6 في غرفة بمساحة 1300 قدم مربع لتحديد سرعة وآداء هذا الإصدار، حيث سجلت جهاز الراوتر Asus Rog Rapture GT6 سرعة فائقة في الإتصال بمتوسط سرعة تنزيل في الإتصال اللاسلكي 809 ميجابت في الثانية مع تقنية Wi-Fi 6 ومتوسط ​​سرعة تحميل لاسلكية تبلغ 785 ميجابت في الثانية وهي سرعات تتخطى أي جهاز منافس.

ومع تغيير مساحة التغطية من غرفة إلى أخرى تراوحت سرعات التنزيل بين 850 إلى 900 ميجابت في الثانية.

من جانب أخر عند تقسيم الإتصال بين الأجهزة تبدأ السرعة في الإتصال تنخفض إلى 500 إلى 650 ميجابت في الثانية، وعند الإبتعاد عن جهاز الراوتر يتم تحويل المستخدم إلى شبكة التمديد لثبات السرعة.

ويتميز GT6 بإتصال قوي وسريع لن يحتاج معه المستخدم إلى تقسيم السرعات، حيث يعد من أفضل الأجهزة التي تقدم زمن إنتقال 32 مللي ثانية بإرتفاعات لا تتخطى 56 مللي ثانية.

الخاتمة

يعد Asus Rog Rapture GT6 من أجهزة الراوتر التي تقدم سرعة ثابتة لشبكات الجيجابت، كما يأتي بعدد من المميزات المجانية، مع تصميم يحاكي الأجهزة المخصصة للألعاب وأفضل آداء بين أجهزة الرواتر المنافسة المخصصة للألعاب وأيضاً أجهزة mesh، ويمكنك أن تحصل على Rog Rapture GT6 الآن عبر الرابط التالي:

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