تكنولوجيا: سامسونج تؤكد تطوير رقاقة Exynos 2500 بدقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري سامسونج على تطوير رقاقة Exynos 2500 بدقة تصنيع 3 نانومتر خلال مؤتمرها الذي عقد مؤخراً للإعلان عن تقريرها المالي.

أعلنت سامسونج في وقت سابق عن رقاقة Exynos W1000 التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر، وفي مؤتمرها الذي عقد مؤخراً كشفت الشركة عن إصدار أخر من الرقاقات التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر.

ولقد أكدت الشركة على تركيز “System LSI” على ضمان إستقرار آداء Exynos 2500 لدعم الجيل القادم من الإصدارات المميزة من هواتف الشركة الذكية.

من جانب أخر لم تكشف سامسونج عن المنتجات التي ستضم رقاقتها القادمة Exynos 2500، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الرقاقة ستدعم هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus في بعض الأسواق.

يذكر أن سامسونج حصلت على معاينة إيجابية حول آداء معالج Exynos W1000، وتتوقع الشركة أن يحصد معالج Exynos 2500 الذي يرتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر من الجيل الثاني على نتائج إيجابية أيضاً.

المصدر