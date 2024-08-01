شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تيك توك يستثمر الملايين من أجل الذكاء الاصطناعى لدى مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، أن تيك توك كانت تدفع لشركة مايكروسوفت ما يقرب من 20 مليون دولار شهريًا للوصول إلى نماذج OpenAI اعتبارًا من شهر مارس، وهو ما يشكل ما يقرب من ربع الإيرادات التي يولدها قسم السحابة المربح بشكل متزايد .

كانت أعمال الذكاء الاصطناعي السحابي لشركة مايكروسوفت في طريقها لتحقيق 1 مليار دولار من الإيرادات السنوية، وفقًا لـ The Information، لكن التقرير يشير إلى أن تيك توك قد لا تحتاج إلى هذه القدرات بشكل كبير إذا طورت نموذج اللغة الكبير الخاص بها (LLM).

فى العام الماضي، أفاد زميلي أليكس هيث أن الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، كانت "تستخدم سرًا" تقنية OpenAI لإنشاء برنامج ماجستير في القانون خاص بها:

وتعتبر هذه الممارسة عمومًا خطأً فادحًا في عالم الذكاء الاصطناعى، كما أنها تنتهك بشكل مباشر شروط خدمة OpenAI ، والتي تنص على أنه لا يمكن استخدام ناتج نموذجها "لتطوير أي نماذج ذكاء اصطناعي تنافس منتجاتنا وخدماتنا". ولدى مايكروسوفت التي تشتري ByteDance من خلالها وصول OpenAI، نفس السياسة .

وفي أعقاب هذا التقرير، علقت شركة OpenAI حساب ByteDance للتحقيق في انتهاك محتمل لرخصة المطور الخاصة بها، وفي ذلك الوقت، أخبرت شركة ByteDance شبكة CNN أنها تستخدم التكنولوجيا "بقدر محدود للغاية" للمساعدة في إنشاء نماذجها الخاصة.

كما تمتلك مايكروسوفت صفقة استثمارية بمليارات الدولارات تجعلها المزود السحابي الحصري لشركة OpenAI وقد أنفقت "عدة مئات من الملايين من الدولارات" لبناء حاسوب عملاق لتشغيل ChatGPT.

وفي تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 الصادر أمس، كشفت مايكروسوفت عن نمو إيرادات Azure بنسبة 29% ، وهو ما يقل قليلاً عن 30 إلى 31 % التي توقعتها في آخر إصدار للأرباح، وقالت المديرة المالية إيمي هود إنه في الربع الأول من عام 2025، تتوقع مايكروسوفت نمو إيرادات Azure بنسبة 28-29 % .