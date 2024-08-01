تكنولوجيا: سامسونج تسجل شحنات 53.5 مليون وحدة من الهواتف الذكية في الربع الثاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير Canalys عن شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام، والذي سجلت فيه سامسونج أعلى نسبة شحنات تصل إلى 53.5 مليون وحدة من الهواتف الذكية.

أكد تقرير Canalys الأخير على نسبة شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني من عام 2024 الذي بدأ في أبريل وانتهى في شهر يونيو الماضي، حيث وصلت شحنات الهواتف الذكية إلى 288.9 ميلون وحدة، أي سجلت الشحنات نمو بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق.

ولقد حققت العملاق الكوري سامسونج بشكل خاص شحنات 53.5 مليون وحدة خلال الربع الثاني، أي بإرتفاع بنسبة 1% فقط مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

أيضاً إستطاعت سامسونج أن تستحوذ على نسبة 19% من حصة سوق الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، أي إنخفضت حصة الشركة من نسبة 21% العام الماضي.

من جانب أخر وصلت شحنات ابل خلال هذا الربع 45.6 مليون وحدة، بينما إستحوذت على نسبة 16% من حصة شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، حيث سجلت إرتفاع في الشحنات بنسبة 6%، وإنخفاض في حصة الشركة بنسبة 1%.

ولقد إستطاعت شاومي أن تسجل أعلى إرتفاع في المبيعات ونمو بنسبة 27%، بينما سجلت شاومي مبيعات 42.3 مليون وحدة، وإستحوذت على حصة بنسبة 15% في الأسواق العالمية، أيضاً حققت vivo مبيعات 25.9 مليون وحدة، وحصة في سوق الهواتف الذكية بنسبة 9%.

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