تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن ألوان هاتف iPhone 16 Pro Max القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف iPhone 16 من جديد، حيث كشفت أحدث التسريبات المصورة عن ثلاثة إختيارات في ألوان هاتف iPhone 16 Pro Max.

تؤكد الصور المسربة الجديدة على أن هاتف iPhone 16 Pro Max سيتوفر عند إنطلاقه بشكل رسمي لاحقاً هذا العام بإختيارات ألوان تشمل الأبيض، والأسود إلى جانب اللون الرمادي.

كما تشير التفاصيل الجديدة إلى أن شركة ابل تتجه لدعم إصدارات Pro بإختيارات أقل في الألوان هذا العام، وتؤكد الصور على 3 من الألوان فقط.

من جانب تكشف الصور المسربة عن اللون الأسود المميز لهاتف iPhone 16 Pro Max الذي يظهر بدرجة أعمق في اللون الأسود مقارنة بسلسلة هواتف iPhone 15 Pro الحالية.

يذكر أن ابل تستعد لعقد حدث في شهر سبتمبر من هذا العام لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 16، والتي لن تنطلق بمنصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence” مباشرة، على أن تقدم مميزات الذكاء الإصطناعي في شهر أكتوبر مع إنطلاق تحديث iOS 18.1.

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