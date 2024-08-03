تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة iPhone 17 بترقية في إعدادات الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض تقرير جديد نشر عبر المحلل “Jeff Pu” بعض التفاصيل حول سلسلة iPhone 17 المقرر إطلاقها العام المقبل، والتي تأتي بترقية في إعدادات الكاميرة.

تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 16 في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن أحدث التسريبات إتجهت للكشف عن بعض التفاصيل حول سلسلة iPhone 17 المقرر إطلاقها العام المقبل.

ويوضح التقرير الذي نشر في “MacRumors” أن ابل ستعمل على إطلاق عدد 4 إصدارات في سلسلة هواتف iPhone 17 القادمة، والتي تتضمن إصدار “Slim”، مع أعلى إصدار في السلسلة Pro Max.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في التقرير أن تدعم ابل هاتفي iPhone 17 Slim وPro Max بكاميرة أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل.

ولقد قدمت ابل كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل بدءاً من سلسلة iPhone 11 وصولاً إلى هاتف iPhone 15 Pro Max.

كما يشير المحلل “Jeff Pu” إلى أن سلسلة iPhone 16 ستأتي أيضاً بكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تقدم الترقية في كاميرة السيلفي بدءاً من سلسلة iPhone 17.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الترقية في الكاميرة جودة تصوير السلسلة في الهواتف بتفاصيل أكثر دقة، كما تأتي الكاميرة المميزة بدقة 24 ميجا بيكسل بعدسات بعدد 6 من العناصر بتصميم من البلاستيك.

من جانب أخر أشار المحلل “Jeff Pu” إلى أن الترقيات في الكاميرة ستشهد أيضاً تحسينات في التصوير في الإضاءة المنخفضة، لتصوير سيلفي بوضوح أكبر ومكالمات فيديو أفضل.

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