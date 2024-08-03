تكنولوجيا: رصد هاتف Huawei Nova Flip في منصة Geekbench بمعالج Kirin 8000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي حدث خلال أيام للإعلان الرسمي عن هاتف Huawei Nova Flip ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Kirin 8000.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 5 من شهر أغسطس الجاري لكشف النقاب عن هاتف Nova Flip الصدفي القابل للطي، ولقد شاركت العملاق الصيني عدد من الإعلانات التشويقية التي أوضحت تصميم وألوان هذا الإصدار.

من جانب أخر كشفت قوائم Geekbench اليوم عن دعم هاتف Nova Flip بمعالج Kirin 8000، وهو إصدار من الفئة المتوسطة من معالجات الشركة.

أيضاً توضح التسريبات أن هذا الإصدار من معالجات هواوي يتضمن نواة Cortex-A77 رئيسية بسرعة 2.40 GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A77 بسرعة 2.19 GHz والتي تهدف إلى تعزيز الآداء، إلى جانب 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.84 GHz، كما يضم المعالج كرت الشاشة Arm Mali-G610.

ولقد سجل Nova Flip عدد 1000 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، وعدد 2419 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة في منصة Geekbench 6.2.

ويظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر Nova Flip بإختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية عند الإعلان الرسمي.

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