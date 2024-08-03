تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف Pixel 9 Pro Fold المرتقب من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أول الصور الحية لهاتف جوجل المرتقب Pixel 9 Pro Fold قبل إنطلاق الحدث في 13 من أغسطس.

تستعد شركة جوجل لإطلاق 4 من هواتف Pixel في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر، حيث من المقرر أن تقدم هواتف Pixel 9، وPixel 9 Pro، وPixel 9 Pro XL إلى جانب هاتف الشركة القابل للطي Pixel 9 Pro Fold.

وتؤكد الصور الحية التي رصدت اليوم لهاتف Pixel 9 Pro Fold على التفاصيل التي جاءت حول الهاتف حتى الآن، كما تكشف الصور الحية عن حافظة للهاتف بشعار جوجل “G”.

كما تظهر وحدة الكاميرة بتصميم مسطح في الغطاء الخلفي، كما يظهر هاتف Pixel 9 Pro Fold بتصميم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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