شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم.. البيتكوين ينخفض والخسائر تصل لـ270 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصراع الرئاسي الأمريكي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس إلى انهيار سوق الأسهم اليابانية، كانت العديد من العوامل الاقتصادية الكلية تؤثر على أسعار الأصول المشفرة، وعكست عملة البيتكوين اليوم الاثنين 5 أغسطس انخفاضًا في السعر بنسبة 10.98% في البورصات الدولية ما وضع قيمة تداولها عند 54073 دولارًا، فيما هبطت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 270 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وقال مكتب أسواق CoinSwitch لـ Gadgets360، معلقًا على حالة السوق، "يتفاعل المستثمرون، الذين يخشون اتجاهًا هبوطيًا مطولًا، مع زيادة التقلبات والذعر. أدى انخفاض السعر إلى تصفية ما يقرب من 600 مليون دولار في مراكز طويلة الأجل بالرافعة المالية"، وهذا يسلط الضوء على المخاطر الكامنة في التداول بالرافعة المالية في مجال التشفير، حيث يمكن أن تؤدي تحركات الأسعار المفاجئة إلى خسائر كبيرة للمستثمرين المحاصرين في مواقف غير مواتية.



وكانت خسارة Ether الاثنين أعلى مقارنة بـ Bitcoin، ففي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت نقطة سعر ETHحوالي 2307 دولارًا بعد أن سجل الأصل خسارة تزيد عن 20 % في آخر 24 ساعة.

وقال أفيناش شيخار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pi42 لـ Gadgets360، "في حين أن الانخفاض المفاجئ مثير للقلق، يشير التاريخ إلى إمكانية التعافي السريع للسوق، أدى رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى هذا التصحيح الواسع النطاق، مما أثر على كل من أسواق التشفير والأسواق التقليدية".

وسجلت Tether وBinance Coin وSolana وRipple وDogecoin وCardano خسائر إلى جانب BTC وETH يوم الاثنين، كما انضمت Tron وAvalanche وShiba Inu وPolkadot وChainlink وLeo وLitecoin إلى قائمة العملات المشفرة الخاسرة يوم الاثنين.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع التشفير بنسبة ملحوظة بلغت 12.27 % في آخر 24 ساعة، وبهذا، انخفضت قيمة سوق التشفير إلى 1.89 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

بالحكم على الاتجاهات التاريخية في سوق العملات المشفرة، قبل أن يشكل السوق محركًا صعوديًا حقيقيًا، فإنه يحتاج إلى تجربة انخفاض حاد لتقليل المراكز الطويلة للعقد من أجل تقليل ضغوط البيع للارتفاعات المستقبلية.