شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone XS وPixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق أيفون X، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وPixel 8 Pro:هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.Pixel 8 Pro
المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.
التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.
الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.
الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.
نوع الشاشة LTPO OLED
نظام التشغيل: اندرويد 14.
البطارية: 5050 مللي أمبير.
الشريحة Google Tensor G3
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