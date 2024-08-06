شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. جوجل تعمل على ميزة السحب والإفلات لمتصفح Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على وظيفة سحب وإفلات مفيدة لتطبيق Chrome لنظام أندرويد، وتعد الميزة أساسية لإصدار سطح المكتب وتوفر الكثير من الوقت، مع هذا، فمن المنطقي أن تطلق جوجل الميزة على نظام Android لتحسين تجربة التصفح والإنتاجية، وفقاً لموقع phonearena.

وفقًا لـ MSPoweruser، من المتوقع أن تظهر الميزة لأول مرة في قناة مطوري Chrome لنظام أندرويد (الإصدار 129)، عندما تكون متاحة، ستتمكن من نقل الملفات من مكان إلى آخر داخل متصفحك، وأيضًا من متصفحك إلى تطبيقات أخرى، ومن المتوقع أن تكون متاحة للاختبار قريبًا

لاحظ MSPoweruser أيضًا تغييرًا في ميزة عمليات البحث الأخيرة قيد العمل أيضًا، قد تتمكن من رؤية عمليات البحث ذات الصلة أثناء الكتابة، ومع ذلك، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الميزة ستحظى بطرح عالمي، تمامًا مثل أي ميزة قيد التطوير أو الاختبار حاليًا.

لذا، في الوقت الحالي، لا نعلم متى سنرى هذه الميزات، بالنسبة للميزة الأولى، فمن المتوقع بأننا سنراها عالميًا، لأنها مجرد ميزة مفيدة لا يوجد سببًا للتخلي عنها، على الرغم من أنها ليست إعادة تصميم كبيرة أو شيئًا كبيرًا يبهرك، إلا أنها شيء يتعلق بجودة الحياة ويجعل تجربتك أفضل.