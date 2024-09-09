شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق مؤتمر آبل.. كيف يبدو تصميم آيفون 16 ومميزاته الجديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينعقد اليوم الاثنين مؤتمر آبل 2024، للإعلان عن سلسلة iPhone 16، حيث تكشف الشركة عن المواصفات التي ستقدمها طرازات آبل الأساسية iPhone 16 وiPhone 16 Plus.، بحسب ما ذكره موقع "gsmnarena".

وتطرح آبل جميع طرازات iPhone 16 للبيع عبر طلبات الحجز المسبق مباشرة بعد المؤتمر، في 20 سبتمبر، ومن المفترض أن تطلق آبل مزايا Apple Intelligence كتحديث في شهر أكتوبر.





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ليس غريبًا أن يكون الذكاء الاصطناعي هو المسيطر على طرازان آيفون 16، وحسب التسريبات سيحتوي الهاتف على وحدة معالجة سريعة بما يكفي للمعالجة السريعة على الجهاز وذاكرة وصول عشوائي كافية لاستيعاب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة نسبيًا، ومن بين تسريبات مؤتمر ابل القادم 2024.

ميزة جديدة



يأتي آيفون 16 بميزة جديدة وهي أزرار الحركة والالتقاط التي تستبدل الأزرار الفيزيائية التقليدية،

هذه الأزرار تعمل باللمس وتوفر للمستخدمين المزيد من المرونة في تخصيص وظائف الهاتف وتشغيل الكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم جزيرة الكاميرا بشكل أنيق وأكثر انسيابية.



الشاشة



ستأتي جميع هواتف iPhone 16 بميزة Dynamic Island، وهي تلك الفتحة الواسعة في الشاشة التي أصبحت سمة مميزة لأجهزة آبل الحديثة. ومع ذلك، لن تدعم جميع الطرازات تقنية ProMotion، حيث ستقتصر شاشات iPhone 16 و 16 Plus على معدل تحديث 60 هرتز."

