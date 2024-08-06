شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر سيختفى اليوم من السماء.. اعرف مرحلته ونسبة الضوء المنعكسة والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر يومين من دورته القمرية، حيث إنه يمر بمرحلة تسمى مرحلة الهلال المتزايد وسيكون مضاء بنسبة 3% فقط، ويعكس اختفاء القمر في السماء اليوم مرحلة من مراحل القمر التي يكون البدر أكثر أشكالها اكتمالا بينما المرحلة الحالية هي الأقل إضاءة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستكون المرحلة القمرية التالية في أغسطس "قمر الربع الأول"، حيث سيحدث ذلك يوم الاثنين 12 أغسطس، ويُعرف الربع الأول للقمر أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر لأن القمر يبدو مضاءً بنصفه كما يُرى من الأرض، ويمثل الوقت الذي يكون فيه القمر في ربع طريقه خلال دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

كتبت وكالة ناسا في بيان: "قد يطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكر، هذا ليس ما تشاهده حقًا في السماء"، مضيفة "أنت ترى فقط شريحة من القمر بالكامل، نصف النصف المضاء".

جدير بالذكر أن القمر، مثل الأرض، كروي، وهو دائمًا مضاء بنصفه بواسطة الشمس، وبينما يسافر القمر حول الأرض، نرى أكثر أو أقل من النصف المضاء، وتصف مراحل القمر مقدار الضوء الذي يضيء قرص القمر من وجهة نظرنا.