شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى ماسك الجديدة ضد OpenAI وسام ألتمان تذهب إلى المحكمة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ألتمان على ثقته في المؤسس المشارك إيلون ماسك ورؤيتهما المشتركة لتوزيع الذكاء الاصطناعي بأمان، ومع ذلك، يتجادل ماسك وألتمان الآن حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث رفع ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI في كاليفورنيا، متهمًا ألتمان وآخرين بالانحراف عن المهمة الإيثارية الأصلية للشركة من خلال السعي إلى تحقيق مكاسب تجارية، وفقاً لموقع phonearena.

فى فبراير 2024، رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI، لكنه سحبها لاحقًا، الآن، يقول الملياردير مرة أخرى أن OpenAI تعطي الأولوية للأرباح والمصالح التجارية على الصالح العام.

ويعد السبب وراء رفع الدعوى في محكمة فيدرالية بدلاً من محكمة الولاية هو أن ماسك يزعم أن OpenAI انتهكت قوانين الابتزاز الفيدرالية من خلال خداعه، وصرح محامي ماسك، مارك توبيروف، أن الدعوى القضائية الجديدة أقوى بكثير من الدعوى السابقة، والتي وصفها بأنها غير فعالة.

تتهم الدعوى القضائية ألتمان والمؤسس المشارك لشركة OpenAI جريج بروكمان بتضليل ماسك عندما أسسا الشركة، وتزعم الدعوى أنهما تراجعا عن وعدهما بجعل تقنية OpenAI مفتوحة المصدر من خلال منح مايكروسوفت ترخيصًا حصريًا بدلاً من ذلك، واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في الذراع الربحية لشركة OpenAI وتملك 49٪ منها، حيث أفادت التقارير أن لجنة التجارة الفيدرالية تحقق في هذه الصفقات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يريد ماسك من المحكمة تحديد ما إذا كانت شركة OpenAI قد طورت الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو شكل متقدم من الذكاء الاصطناعي يضاهي الدماغ البشري، وذكر ألتمان في يناير أن الذكاء الاصطناعي العام قد يكون قابلاً للتحقيق في "المستقبل القريب المعقول".

وفقًا للدعوى القضائية، ينص عقد OpenAI مع Microsoft على أنه إذا تم الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، فلن تتمكن OpenAI بعد الآن من استخدام التكنولوجيا بموجب الاتفاقية، ويزعم ماسك أنه إذا وجدت المحكمة أن الذكاء الاصطناعي العام قد تم تحقيقه، فيجب إلغاء العقد مع مايكروسوفت.

رفع ماسك الدعوى الأصلية في فبراير لكنه سحبها في يونيو، قبل أن يحكم القاضي على طلب OpenAI برفضها، دون توضيح السبب، وردًا على الدعوى الأصلية، ذكرت OpenAI أن هدفها هو تطوير الذكاء الاصطناعي العام من أجل الصالح العام، الأمر الذي يتطلب موارد أكثر مما كان متوقعًا في البداية.

وقالت الشركة إن ماسك وOpenAI لديهما وجهات نظر مختلفة حول كيفية الحصول على هذه الموارد، مما أدى إلى رحيل ماسك وتأسيس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، xAI.