شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير كلمة السر لحسابك على فيس بوك.. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل التطور التكنولوجى المتسارع وتزايد المخاطر الإلكترونية، أصبح أمن الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها فيس بوك، أمرًا بالغ الأهمية.

لذا، فإن تغيير كلمة السر بشكل دورى يعدّ إجراءً وقائيًا أساسيًا لحماية خصوصيتك ومعلوماتك الشخصية من أى اختراقات محتملة، وفى هذا الدليل، سنرشدك خطوة بخطوة إلى كيفية تغيير كلمة السر لحسابك على فيسبوك بكل سهولة ويسر، كما يلى:

- افتح تطبيق فيسبوك أو الموقع الإلكتروني: سجل دخولك لحسابك إذا لم تكن مسجلًا دخولك بالفعل.

- اذهب إلى الإعدادات: على التطبيق، اضغط على الثلاث خطوط الأفقية فى الزاوية العليا اليسرى، ثم اختر "الإعدادات والخصوصية" و"الإعدادات".

-على الموقع، اضغط على السهم المتجه لأسفل فى الزاوية العليا اليمنى ثم اختر "الإعدادات".

- اختيار الأمان وتسجيل الدخول: فى صفحة الإعدادات، ابحث عن قسم "الأمان وتسجيل الدخول".

- تغيير كلمة السر: اضغط على "تغيير كلمة السر"، وأدخل كلمة السر الحالية، ثم أدخل كلمة السر الجديدة وكررها لتأكيدها.

- حفظ التغييرات: اضغط على "حفظ التغييرات" لإتمام عملية تغيير كلمة السر.