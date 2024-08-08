تكنولوجيا: سماعة vivo 3e اللاسلكية تنطلق بسعر منخفض ودعم إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo خلال فعاليات مؤتمر V40 عن أحدث إصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية vivo 3e التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 30 ديسيبل.

تتميز سماعة vivo 3e اللاسلكية بمحرك تشغيل ديناميكي في كل سماعة بحجم 11مم، كما تدعم السماعة إلغاء الضوضاء بقدرة 30 ديسيبل، وأيضاً خفض الضوضاء في المكالمات بتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يتميز تصميم السماعة اللاسلكية بقناة هوائية متقاطعة تدعم خفض تأثير الرياح وخفض الرنين، ويمكن للسماعة اللاسلكية بشكل منفصل الإستمرار بعمر شحن 8 ساعات ونصف الساعة مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء.

ومع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء يصل عمر الشحن في سماعة vivo 3e إلى 10 ساعات ونصف الساعة، ومع الحافظة وتنشيط ميزة إلغاء الضوضاء يصل عمر الشحن إلى 36 ساعة، ومع تنشيط إلغاء الضوضاء يصل عمر الشحن إلى 42 ساعة.

أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن 3 ساعات من التشغيل.

وتدعم ساعة vivo 3e الإستجابة السريعة عند 88 مللي ثانية، كما تدعم الإتصال المزدوج بالأجهزة، وتقنية الإقتران السريع “Google Fast Pair”، وتدعم أيضاً تقنية البلوتوث 5.3، مع تقنية لإدراك إزالة السماعة من الأذت للإيقاف المؤقت، وتتوفر السماعة بمعايير IP54.

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