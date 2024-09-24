تكنولوجيا: ‏Nintendo ترفض اختيار وحدة AMD APU لجهاز Switch 2 بسبب مخاوف تتعلق بعمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يصل جهاز Nintendo Switch 2 قبل أبريل 2025، وقد أعطتنا التسريبات الأخيرة فكرة عما يمكن توقعه.

وعلى الرغم من أنه كان معروفًا بالفعل أن معالج Nvidia Tegra T239 يمكنه تشغيل الجهاز المحمول القادم، إلا ان هناك تسريب أخير للمواصفات قد أشار مرة أخرى إلى نفس المعالج.

ومع ذلك، كما ورد في تقرير سابق، أتيحت لشركة AMD الفرصة لتشغيل جهاز Nintendo المحمول القادم ولكنها خسرت العرض بسبب مخاوف بشأن عمر البطارية.

يقال إن AMD أرادت استهداف 15 وات في الوضع المحمول لتقديم تجربة ألعاب حقيقية من الجيل التالي، لكن Nintendo أعطت الأولوية لوقت تشغيل البطارية أكثر.

لم ترغب الشركة اليابانية في تعبئة بطارية ثقيلة أيضًا. لذلك، بدلاً من استخدام معالج AMD APU، استقرت Nintendo على شريحة Nvidia، التي يُزعم أنها تقدم نفس مستوى الأداء الذي تقدمه AMD ولكنها تتمتع بكفاءة أفضل.

علاوةً على ذلك، يُقال إن معالج Nvidia الذي يضمه Nintendo Switch 2 ضروري للحفاظ على التكاليف المنخفضة، حيث أن تصنيعها أرخص.

كما ألقى تسريب من الأسبوع الماضي بعض الضوء على عمر البطارية الذي قد يوفره جهاز الألعاب القادم.

وفقًا للتسريب، قد يحتوي Switch 2 على بطارية بقوة 20 واط، والتي ستكون أكثر بـ 4 واط من إصدار OLED.

وإذا كان معالج Nvidia فعال بالفعل في استخدام الطاقة، فيمكننا أن نرى تحسنًا جيدًا من حيث وقت التشغيل في الوضع المحمول.

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