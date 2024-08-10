شكرا لقرائتكم خبر عن Dragon Ball Project: Multi.. لعبة مجانية من تطوير Bandai Namco والان نبدء بالتفاصيل

أبطال اللعبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة Bandai Namco عن أول لعبة MOBA مجانية على الإطلاق موجهة نحو العمل الجماعي من سلسلة Dragon Ball Z وهي Dragon Ball Project: Multi.وتعد Dragon Ball Project: Multi اللعبة التي طورتها شركة ،Ganbarion لعبة استراتيجية من منظور الشخص الأول وتتضمن معارك 4 ضد 4 حيث يجب على اللاعبين الاستفادة من قدرات الأبطال لتغيير مجرى المعركة.تحتوي اللعبة على عدد من الأبطال Goku و Vegeta و Future Trunks و Piccolo و Krillin و Android 18 و Majin Buu، كما ستضم اللعبة أشرارًا من سلسلة Dragon Ball مثل Cooler من Dragon Ball Z و Zamasu و Vermoud من Dragon Ball Super.ووفقًا لموقعها الرسمي، ستكون اللعبة قابلة للعب على Google Play و App Store و Steam، وإلى جانب الكشف عن Dragon Ball Project: Multi، أعلنت الشركة أيضًا عن اختبارها التجريبي الإقليمي، والذي سيستمر من 20 أغسطس إلى 3 سبتمبر.ومثل أي لعبة MOBA، ستتطلب Dragon Ball Project: Multi من اللاعبين غزو أهداف العدو من خلال تنظيم فريق متكامل يتألف من المدافعين والدعم والمهاجمين، وستوفر اللعبة أيضًا خيارات التخصيص، ما يسمح للاعبين بتبديل المظاهر وحركات الإنهاء، ونظرًا لأن اللعبة موجهة بشكل أساسي نحو المباريات عبر الإنترنت، فسوف يُطلب من اللاعبين الاتصال بالإنترنت للعب.