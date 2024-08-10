أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 11 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الأحد يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونوهت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا يشهد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، يومي الأحد 11 أغسطس والإثنين 12 أغسطس 2024، على مناطق من "أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد - شرق العوينات"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.