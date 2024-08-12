تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن سلسلة Realme 13 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من Realme على خطط الشركة لإطلاق سلسلة Realme 13 قريباً للأسواق.

قدمت Realme هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus مؤخراً بشكل رسمي، ومن جديد تستعد الشركة لعقد حدث للإعلان عن الإصدارات الرئيسية.

ومن المقرر أن ترتكز هذه الإصدارات من سلسلة Realme 13 على الآداء السريع لوحدة المعالجة، وتعزيز الذاكرة وسرعة الشحن.

ومن المتوقع أن تدعم Realme الإصدار الرئيسي برقاقة Dimensity 7200، بينما رصد هاتف Realme 13 Plus في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 7300.

وترتكز رقاقة Dimensity 7200 على دقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، وتتضمن الرقاقة 2 من أنوية Cortex-A715 بسرعة (2.8GHz)، و6 من أنوية Cortex-A510 بسرعة (2.0GHz)، كما تتضمن الرقاقة كرت الشاشة Mali-G610 MC4.

من جانب أخر ترتكز رقاقة Dimensity 7300 أيضاً على دقة تصنيع 4 نانومتر وتتضمن 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة (2.5GHz) و4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة (2.0GHz) مع كرت الشاشة Mali-G615 MC2.

يذكر أن هاتف Realme 13 Plus يضم شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، وفي إعدادات الكاميرة يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 80W.

ولقد رصد هاتف Realme 13 في قاعدة بيانات TENAA بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، وتتضمن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف أيضاً كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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