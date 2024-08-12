تكنولوجيا: وان بلس تحدد يوم 20 من أغسطس لكشف النقاب عن سماعة OnePlus Buds Pro 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 20 من أغسطس لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Buds Pro 3.

كشفت تسريبات سابقة عن السعر المتوقع لسماعة OnePlus Buds 3 Pro اللاسلكية في السوق الأوروبي، حيث تشير التوقعات إلى أن السنماعة ستتوفر بسعر 199 يورو.

ويضم هذا الإصدار woofer بحجم 11مم، وtweeter بحجم 6مم، كما تم ضبط الصوتيات بالتعاون مع “Dynaudio، وتأتي Buds 3 Pro بتصميم محسن في ميزة إلغاء الضوضاء.

وتدعم السماعة إلغاء الضوضاء عند 50dB، والإستجابة السريعة عند 94مللي ثانية، كما تأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 43 ساعة من التشغيل مع الحافظة، و5 ساعات للسماعة فقط، كما تدعم برامج LHDC 5.0، ومعايير IP55.

أيضاً تدعم سماعة OnePlus Buds Pro 3 تقنية البلوتوث 5.4، ومن المتوقع أن تأتي الحافظة بتصميم جديد يحاكي الجلد، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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