تكنولوجيا: Oppo تدعم هواتف Oppo Find X8 وX8 Pro بمعالج Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Find X، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن العملاق الصيني تدعم هواتف Oppo Find X8 وX8 Pro بمعالج Dimensity 9400.

أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن Oppo تقدم هاتفي Oppo Find X8 وOppo Find X8 Pro قريباً للأسواق بمعالج Dimensity 9400، بينما تدعم الشركة إصدار Ultra الثالث برقاقة Snapdragon 8 Gen 4.

كما أكد مصدر التسريبات على أن Oppo تدعم الإصدارات الثلاثة بعدسات periscope، وتقنية البطارية الجديدة “Glacier” التي قدمت في هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 Pro.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Find X8 للأسواق بعدد 4 من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، الأبيض، والأزرق إلى جانب اللون الوردي، ويأتي هاتف Find X8 Pro بنفس الإختيارات في الألوان عدا اللون الوردي.

أيضاً من المقرر أن تتميز هذه الإصدارات بتصميم زجاجي في الغطاء الخلفي، كما تأتي الشاشة في هاتفي Oppo Find X8 وX8 Pro بدقة عرض 1260 بيكسل، بينما يأتي هاتف X8 Ultra بشاشة مميزة بجودة عرض QHD+، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Find X8 خلال الفترة القادمة.

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