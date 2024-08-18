شكرا لقرائتكم خبر عن S.T.A.L.K.E.R. 2.. تفاصيل لعبة المغامرة المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أسلحة وأعداء

خريطة اللعبة

الدمام - شريف احمد - ينتظر اللاعبون صدور S.T.A.L.K.E.R. 2 من تطوير GSC Game World، التي قدمت مؤخرًا عرضًا شاملًا للعبة إطلاق النار في العالم المفتوح.وكشف مطوروا اللعبة من خلال هذا العرض عن تفاصيل جديدة حول عالم اللعبة، كما ركزت على اختيارات اللاعبين، المطلوب منهم في مهمتهم إيقاف عدة منارات منتشرة في منطقة مستنقعات للوصول إلى موقع رئيسي.يواجه اللاعبون مجموعة من التهديدات المتنوعة في S.T.A.L.K.E.R. 2 مع عدد من العوائق بداية من حقول النار المتفجرة والأعاصير الصغيرة المفاجأة.وغير العوائق سيواجه اللاعبون العديد من الأعداء، ويشمل ذلك كلاب الزيف، الزومبي، إضافة إلى المتحكم وهو عدو يتعامل مع إشعاع عقلي مع كل ضربة، وأعداء خاصين آخرين مثل بايون القطة.ومع تواجد هذا الكم من الأعداء، فإن اللاعب سيحتاج أسلحة متنوعة، لذا توفر اللعبة 35 نوعًا مختلفًا من الأسلحة.أضف لذلك العديد من الترقيات التي يمكن فتحها، والتعديلات التي يمكن إرفاقها، ما يعني أن نفس السلاح في يد لاعبين مختلفين يمكن أن يعمل بشكل مختلف تمامًا.أكد مطور اللعبة، أن العالم المفتوح الضخم للعبة S.T.A.L.K.E.R. 2 سيقسم إلى 20 منطقة فريدة، حيث تمتلك كل منطقة بيئاتها الخاصة، وهندستها المعمارية، وسكانها، وعوائقها.كما ستتضمن الخريطة مناطق سيجدها اللاعبون مألوفة إذا لعبوا الثلاثية الأصلية من S.T.A.L.K.E.R، على الرغم من أنه يمكن أيضًا توقع أن بعض أجزاء هذه المناطق التي كانت غير قابلة للوصول سابقًا ستكون مفتوحة الآن في الجزء الجديد.في الوقت نفسه، سيتم استناد بعض المواقع في اللعبة إلى نظيراتها الحقيقية في منطقة الحظر تشيرنوبل الفعلية، حيث سيتم تعديل بعض المناطق بشكل طفيف لتتناسب مع اللعبة، في حين سيتم إعادة إنشاء مناطق أخرى كما هي تمامًا.