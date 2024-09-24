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المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتابع المملكة العربية بقلقٍ بالغ تطورات الأحداث الأمنية الجارية في الأراضي اللبنانية، وتجدد تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.
وتحث المملكة كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب.
وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة.
وتؤكد المملكة أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.

356 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين أن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت إلى 356 شخصًا، بينهم 24 طفلًا، فيما أصيب 1246 آخرون.
وهذه الهجمات الإسرائيلية على لبنان هي الأكثر دموية منذ آخر حرب كبيرة بين في عام 2006.
وتصاعدت حدة الصراع مجددًا في الأسبوع الماضي بعد تفجير الآلاف من أجهزة الاتصالات في لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، من بينهم مدنيون.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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