شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يحصل على مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Threads في الأساس منافس X (Twitter سابقًا) من Meta، إذ تم تقديمه لأول مرة، في يوليو 2023، كمنصة وسائط اجتماعية تعتمد على النص فقط، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم، ومع ذلك، مع مرور الوقت، أضافت Meta العديد من الميزات لجعله سهل الاستخدام، وتستمر في القيام بذلك، مؤخرًا، قدمت الشركة ميزتين جديدتين بما في ذلك حفظ المسودات وشاشة رؤى وجدولة المنشورات وإعادة ترتيب الأعمدة في التطبيق، في حين لم يتم طرح جميعها حتى الآن، أبلغت الشركة أيضًا أن هذه الميزات ستكون متاحة لإصدارات سطح المكتب أولاً.

تطبيق Thread من Meta: ما الجديد؟

أعلنت Meta عن إضافة ميزات جديدة إلى تطبيق Thread الخاص بها، تستند هذه الميزات إلى إصدارات الويب في الوقت الحالي وسيتم طرحها قريبًا للهواتف الذكية أيضًا، تمثل هذه الميزات الجديدة الذكرى السنوية الأولى لتطبيق Threads، في وقت سابق من هذا الشهر، وصل تطبيق Threads إلى علامة فارقة تتمثل في 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، بعد ما يقرب من 13 شهرًا من إطلاقه الأولي، لكن تطبيق Threads ليس جاهزًا للتوقف عن الابتكار وإضافة ميزات جديدة، دعنا نلقي نظرة على الميزات الجديدة.

حفظ المسودات: أضاف تطبيق Threads مؤخرًا القدرة على كتابة وحفظ منشورات مسودات متعددة قبل مشاركتها مع متابعيك، حاليًا، يمكنك حفظ ما يصل إلى 100 من أفكارك طالما أردت، ونشرها عندما تكون جاهزًا، أكدت الشركة أن الميزة تم طرحها، لكن يبدو أنها ستطرح على مراحل.

صفحة الرؤى: تمامًا مثل Instagram أو Facebook، سيحصل منشئو المحتوى الآن أيضًا على نظرة ثاقبة لمنشوراتهم التي تعمل على Threads، تهدف صفحة الرؤى الجديدة إلى "مساعدتك على فهم متابعيك بشكل أفضل وقياس أداء منشوراتك من خلال مجموعة من المقاييس حول المحتوى الخاص بك، بما في ذلك عدد المشاهدات والردود وإعادة النشر والاقتباسات على المنشورات"، وفقًا لما ذكرته Meta، يمكن للمستخدمين أيضًا رؤية تطور عدد متابعيك بمرور الوقت والتركيبة السكانية لمتابعيك - بما في ذلك أعمارهم وجنسهم ومواقعهم، من خلال تحليل هذه المقاييس، يمكن للمبدعين والشركات اكتساب رؤى قيمة حول المحتوى الذي يتفاعل معه جمهورهم أكثر، مما يمكنهم من تحسين استراتيجيتهم وإنشاء محتوى مستقبلي يتردد صداه بشكل أفضل مع جمهورهم المستهدف.

إعادة ترتيب الأعمدة كما تريد: بناءً على إصدارها في مايو من تخطيط متعدد الأعمدة يشبه تويتر لسطح المكتب، فهي تسمح الآن للمستخدمين بإعادة تنظيم الأعمدة حسب الترتيب المفضل لديهم، تضيف هذه الميزة طبقة من التخصيص إلى الميزة التي تتضمن عمليات البحث المثبتة والمشاركات المفضلة والمزيد، ومع ذلك، لا يمكنك نقل عمود "لك" من مكانه الافتراضي كأول عمود على الجانب الأيسر.

جدولة المنشورات: في حين لم يتم طرح هذه الميزة بعد، فإن Meta تسهل على المبدعين نشر محتواهم ونشره، وفقًا لما ذكرته شركة Meta، فإن ميزة الجدولة الجديدة ستساعد في عملية نشر المحتوى من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء منشورات Threads وجدولتها للنشر في تاريخ ووقت لاحقين، ويمكنهم جدولة منشورات متعددة في اليوم، قبل عدة أيام.