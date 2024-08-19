تكنولوجيا: آيسر تطلق جهاز توجيه شبكي Wave 7 بتقنية Wi-Fi 7 المتطورة وخاصية الربط المتعدد لتغطية منزلية شاملة وسلسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دبي، الإمارات العربية المتحدة (08 أغسطس 2024) : أعلنت شركة آيسر اليوم عن توسيع محفظة أجهزة التوجيه اللاسلكية الخاصة بها بخيارين جديدين مصممين للاعبين ومجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك العائلات والعاملين عن بُعد. يستفيد جهاز Acer Wave 7 من أحدث تقنيات Wi-Fi 7 لتوفير تغطية واسعة وموثوقة للمنازل الكبيرة التي تحتوي على العديد من الأجهزة، بينما يستخدم Predator Connect W6x تقنية Wi-Fi 6 لتحديد أولويات السرعة والأداء لتوفير تجارب لعب سلسة عبر الإنترنت.

ويتميز جهاز التوجيه W6x باتصال ثنائي النطاق، باستخدام ترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز لضمان إشارات قوية وثابتة في جميع أنحاء المنزل، بينما يرتقي جهاز Wave 7 إلى مستوى أعلى مع دعم إضافي يصل إلى 6 جيجاهرتز من Wi-Fi 7 . بالإضافة إلى ذلك، يأتي كلاهما مزودًا ببرنامج Hybrid Quality of Service (QoS) ومحرك Intel® Killer™ Prioritization Engine، ويعملان معًا لتحديد حركة مرور الشبكة الهامة وتحديد أولوياتها لتحقيق أقصى سرعة وتقليل التأخير.

وتجعل الواجهات سهلة الاستخدام، من الإعداد والإدارة أمرًا سهلاً، بينما يحمي Trend Micro Home Network Security المدمج الشبكة والأجهزة المتصلة من التهديدات المحتملة.

قال واين ما، المدير العام لقسم الاتصال بشركة أيسر: “نحن متحمسون لتوسيع عروض موجّهات الشبكة اللاسلكية الخاصة بنا بخيارات جديدة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من اللاعبين والعائلات والمحترفين الذين يعملون من المنزل. تستفيد أجهزة التوجيه هذه من أحدث تقنيات Wi-Fi لتوفير اتصال سلس وتأتي مع ميزات عملية تضمن سهولة الاستخدام مع إعطاء الأولوية لخصوصية وأمان الشبكة.”

Acer Wave 7 : منزل المستقبل المتصل

يستفيد جهاز التوجيه الأنيق Acer Wave 7 من معيار واي-فاي 7 المتطور، مما يوفر سرعات فائقة تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية مع موثوقية استثنائية وانخفاض في التأخير. متوفر بإعدادين إثنين، يمكن للمستخدمين الاختيار بين مزيج من تردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز أو مزيج من تردد 2.4 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز لتحقيق الأداء الأمثل وفقًا لاحتياجاتهم.

يستخدم Wave 7 دعم القناة 320 ميجاهرتز وتقنية عمليات الروابط المتعددة (MLO)، مما يسمح للأجهزة بإرسال واستقبال البيانات في وقت واحد عبر ترددات مختلفة، مما يعزز بشكل كبير من معدل النقل ويقلل من التأخير والتداخل. ويتيح هذا النظام الشبكي المبتكر توسيع نطاق التغطية عن طريق إضافة نقاط وصول إضافية، مما يخلق غطاءً سلسًا لشبكة واي-فاي في جميع أنحاء المنزل بأكمله أو المساحات الكبيرة. يتميز Wave 7 أيضًا بثلاثة منافذ إيثرنت جيجابت مع إمكانية التبديل بين وظائف WAN وLAN لتكوين شبكة مرنة، وتوفير أمان واي-فاي محمي (WPA) مدمج لمنح راحة البال.

Predator Connect W6x: تجربة لعب سلسة بلا انقطاع

صمم جهاز التوجيه Predator Connect W6x مع الأخذ في الاعتبار احتياجات اللاعبين، إذ يتميز بدعم Wi-Fi 6، مما يوفر سرعات تصل إلى 6000 ميجابت في الثانية. ويأتي مزوداً بمعالج رباعي النواة قوي، وذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة ROM بسعة 256 ميجابايت، ويعطي هذا الجهاز الأولوية لتقليل فقدان الحزم (إلى درجة الصفر تقريباً) لتحقيق تجربة لعب سلسة وغير منقطعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مؤشر الضوء LED الموجود على الغطاء معرفة حالة الاتصال بالشبكة لتوفير إشارة مرئية مريحة.

يمكن للاعبين التحكم في شبكتهم عن بُعد باستخدام تطبيق Predator Connect القابل للتنزيل على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية ابتداءً من شهر يوليو. يتميز جهاز Predator Connect W6x أيضًا بتشكيلة واسعة من المنافذ، بما في ذلك أربعة منافذ إيثرنت جيجابت للاتصال عبر LAN ومنفذ إيثرنت 2.5 جيجاهرتز للاتصال عبر WAN.

الأسعار والتوافر

سيتوفر Acer Wave 7 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر يوليو إبتداءً من 119 دولار أمريكي

سيتوفر Predator Connect W6x في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر يوليو ابتداءً من 129 دولار أمريكي

ستختلف المواصفات والأسعار والتوافر وفقًا للمنطقة. لمعرفة المزيد عن التوافر والمواصفات والأسعار في الأسواق المحددة، يرجى الاتصال بأقرب مكتب لشركة أيسر عبر موقع www.acer.ae.

المواصفات

اسم المنتج Acer Wave 7 تقنية Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11BE) المعالج IPQ5312+QCN6422 الذاكرة RAM 512 ميجا بايت / تخزين 512 ميجا بايت دعم النطاق الترددي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز / 2.4 جيجا هرتز و 6 جيجا هرتز السرعة والأداء تصل إلى 6400 ميجابت في الثانية شبكة Mesh شبكة متعددة الروابط الميزات محرك Intel Killer لتحديد الأولويات منافذ الاتصال 3 منافذ إيثرنت 1 جيجا بايت، منفذ إيثرنت 2.5 جيجا بايت (قابلة للتبديل بين WAN/LAN) السعة دعم MU-MIMO، 320 ميجاهرتز و MLO الأمان Trend Micro Home Network Security محول الطاقة 12V/1.5A أزرار/واجهات زر WPS/Mesh

اسم المنتج Predator Connect W6x تقنية Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) المعالج معالج رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex الذاكرة RAM 1 جيجا بايت / تخزين 256 ميجا بايت دعم النطاق الترددي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز السرعة والأداء تصل إلى 6000 ميجابايت في الثانية شبكة Mesh – الميزات جودة الخدمة الهجينة ( QoS ) متوافقة مع محرك Intel® Killer™ Prioritization ، تطبيق Predator Connect، 6 هوائيات خارجية متعددة الاتجاهات منافذ الاتصال 4 منافذ إيثرنت جيجابيت (LAN )، منفذ 2.5 جيجا هرتز ( WAN) السعة دعم MU-MIMO 2.4 جيجا هرتز 4 x4/ 5 جيجا هرتز 4 x4 الأمان Trend Micro Home Network Security محول الطاقة 12V/2.5A 30W أزرار/واجهات زر WPS ، منفذ USB 3.0 Type A (FTP, Samba) ، ثقب إعادة ال تعيين

حول أيسر

تأسست شركة أيسر في عام 1976، وهي واحدة من أكبر الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، حيث تتواجد في أكثر من 160 دولة. مع تطور أيسر جنبًا إلى جنب مع الصناعة وأنماط الحياة المتغيرة، تركز الشركة على تمكين عالم يجمع بين الأجهزة والبرامج والخدمات، مما يخلق نظمًا بيئية ويفتح آفاقًا جديدة للمستهلكين والشركات على حد سواء. يعمل فريق أيسر المكون من 7,500 موظف في مجالات البحث، التصميم، التسويق، البيع، ودعم المنتجات والحلول التي تكسر الحواجز بين الناس والتكنولوجيا.