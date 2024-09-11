تكنولوجيا: جهاز الحاسب المصغر FEVM المزود بوحدة RTX 4090 قيد التطوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما يتعلق الأمر بأجهزة الحواسب المصغرة، فمن الشائع ألا تحتوي هذه الأنظمة المدمجة وذات الكفاءة على معالج رسومات منفصل على الإطلاق، وبدلاً من ذلك تعتمد على الرسومات المدمجة نظرًا للقيود الخاصة بالطاقة والحرارة.

ومع ذلك، هناك عدد لا بأس به من أجهزة الحواسب المصغرة في السوق التي تتفاخر برسومات منفصلة، ​​والتي تأتي عادةً على حساب زيادة الحجم.

يعد جهاز الحاسب المصغر FN60G من FEVM، والذي تم إطلاقه في موسم العطلات في العام الماضي، أحد هذه الأجهزة المنافسة التي تحتوي على رسومات منفصلة في عامل الشكل الذي يحاكي بشكل وثيق Mac Studio.

ومع ذلك، على عكس وحدة المعالجة المركزية ذات المقبس القابلة للترقية الخاصة بـ FN60G، كان لا بد من تحديد وحدة معالجة الرسومات الخاصة به في وقت الشراء ولا يمكن ترقيتها لاحقًا.

تعتبر أقوى وحدة معالجة رسومات يمكن تجهيز النظام بها الحاسب المحمول هي RTX 4060، فهي قوية بشكل لائق، ومتوسطة التكلفة.

ومع ذلك، كشف أحد مستخدمي Reddit الذي أتيحت له الفرصة للتحدث مع أحد موردي FEVM، أن الشركة تعمل على جهاز حاسب مصغر أكبر بكثير بهيكل سعة 4 لتر، والذي يقال إنه سيصل أيضًا مع إصدار سيحتوي على RTX 4090.

تعد وحدة معالجة الرسومات RTX 4090 أقوى بنسبة 75 بالمئة تقريبًا من وحدة RTX 4060، في حين أنها أيضًا أكثر تعطشًا للطاقة بشكل ملحوظ ويصعب إدارتها حرارياً.

من المحتمل أن يكون الهيكل الأكبر لجهاز الحاسب الصغير القادم من FEVM قادرًا على التعامل مع متطلبات الطاقة والحرارة لوحدة RTX 4090.

وفقًا لمورد FEVM، يمكن توقع المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة بخصوص هذا الحاسب المصغر القوي الجديد.

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