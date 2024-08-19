تكنولوجيا: صور توضح تصميم هاتف Honor Magic 7 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Honor في العمل على تطوير سلسلة هواتف Honor Magic 7، واليوم توضح أحدث التسريبات المصورة تصميم Honor Magic 7 Pro.

جاءت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عبر صفحة “Digital Chat Station” لتوضح تصميم إصدار Pro القادم من سلسلة Magic 7 قبل الإعلان المتوقع في شهر نوفمبر من هذا العام.

وتظهر كاميرة Magic 7 Pro بتصميم يحاكي كاميرة Magic 6 التي تظهر بترتيب مربع للمستشعرات على عكس الترتيب المستطيل في إعدادات الكاميرة للإصدار السابق، كما تتضمن الإعدادات فلاش LED.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن بعض تفاصيل مواصفات هاتف Magic 7 Pro، حيث من المتوقع أن يضم وحدة الكاميرة في الجزء العلوي إلى اليمين كاميرة periscope telephoto بمستشعر HP3 من سامسونج بدقة 180 أو 200 ميجا بيكسل.

وفي الجانب الأيسر من إعدادات الكاميرة يوجد مستشعر LiDAR وفلاش LED، مع مستشعر لحرارة الألوان الذي يعمل على تعزيز التركيز التلقائي والإضاءة.

أيضاً تضم وحدة الكاميرة في الجزء السفلي الأيسر مستشعر OmniVision OV50K رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وفي الجزء الأيمن تأتي كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل.

ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، كما يتميز هاتف Magic 7 Pro بشاشة OLED بتصميم منحني من الجهات الأربعة بدقة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh.

المصدر