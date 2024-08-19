تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد على عدم ترقية بطارية Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط سامسونج لعقد حدث في الربع الأول من 2025 لإطلاق جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن Galaxy S25 Ultra لن يأتي بترقية في سعة البطارية.

أوضحت التسريبات المصورة السابقة التصميم المتوقع لإصدار Ultra القادم من سامسونج، والذي يأتي بزوايا مستديرة إلى حد ما مقارنة بإصدار Ultra الحالي.

وتسلط أحدث التفاصيل الضوء على البطارية المميزة لهاتف Galaxy S25 Ultra، حيث تعود التسريبات لتؤكد من جديد على أن هذا الإصدار لن يأتي بترقية في البطارية، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وهي نفس السعة المميزة لهاتف Galaxy S24 Ultra.

ولا يختلف الحال مع سرعة الشحن المميزة لإصدار Ultra السابق، حيث يأتي بنفس سرعة الشحن المميزة للإصدار الحالي.

ويعد هذا الإتجاه من سامسونج على عكس إستراتيجية عمالقة الصين، حيث تستعد شركات مثل Honor وOnePlus وOPPO وVivo وXiaomi لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية المميزة بأعلى سعة للبطارية، حيث يأتي الجيل الجديد بسعة 6000 mAh للبطارية أو أعلى خلال الفترة القادمة.

ولن يتوقف عمالقة الصين على ترقية سعة البطارية في الجيل القادم من الهواتف الذكية، حيث تخطط هذه الشركات لجلب ترقية لتقنية البطارية التي تعرف ب”كربيد السيليكون”، والتي تعزز كثافة طاقة البطارية مقارنة ببطارية الليثيوم أيون الحالية.

لذا في الوقت الذي تتجه في الشركات الصينية إلى زيادة سعة البطارية، أو تقليص حجم البطارية وبالتالي دعم الأجهزة والهواتف بتصميم أنحف دون التضحية بسعة البطارية، فإن سامسونج تستمر في تثبيت سعة البطارية وسرعة الشحن في الإصدارات المميزة القادمة من هواتفها الذكية.

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