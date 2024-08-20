شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لمتصفح كروم بنظام أندرويد 15 تتيح إخفاء البيانات الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تستعد جوجل لإطلاق الإصدار المستقر من نظام التشغيل Android 15 للجمهور بعد الاختبار التجريبي، تضيف الشركة إمكانية تحرير البيانات الحساسة عند إجراء مشاركة شاشة على نظام التشغيل Android القادم إلى Chrome.

يقدم إصدار نظام التشغيل القادم ميزة تُعرف داخليًا باسم "حماية المحتوى الحساس"، والتي تساعد المستخدمين على مشاركة شاشاتهم بثقة دون المساس بالخصوصية. تعمل جوجل الآن على دمج هذه الميزة في Chrome على Android (نوعًا ما)، والذي يتطلب Android V أو أحدث للعمل.

يمكن رؤية علم لتنشيط هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من Chrome ، و "عند التمكين، إذا كانت حقول النموذج الحساسة (مثل بطاقات الائتمان وكلمات المرور) موجودة على الصفحة، يتم تحرير منطقة المحتوى بالكامل أثناء مشاركة الشاشة وتسجيل الشاشة والإجراءات المماثلة، تعمل هذه الميزة فقط على Android V أو أحدث."

وفي الواقع، إنها ليست الميزة الوحيدة التي تركز على الخصوصية والتي تعمل عليها جوجل في الأسابيع الأخيرة، فقبل فترة وجيزة، أفدنا أيضًا أن جوجل تجعل التبديل بين علامات التبويب في وضع التصفح المتخفي أسهل كثيرًا على Chrome لنظام أندرويد بالإضافة إلى ترقية ميزة Safety Check لنظام Android على Chrome للأجهزة المحمولة بعد إصدار سطح المكتب.