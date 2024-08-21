شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ممارسة ألعاب الفيديو تفيد الصحة العقلية فى هذه الحالة فقط والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة، أن ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية للأشخاص من جميع الأعمار، في حالة ما لم تلعب لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم، حيث تشير دراسة أجريت على أكثر من 97000 شخص إلى أن امتلاك وحدة تحكم في ألعاب الفيديو ولعب الألعاب يمكن أن يكون له في الواقع تأثير إيجابي على الصحة العقلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه غالبًا ما يُعتقد أن ألعاب الفيديو سيئة، خاصة للأطفال، مع مخاوف من أنها يمكن أن تسبب مشاكل في النمو والتواصل الاجتماعي، وتعزز العنف وتؤدي إلى الإدمان، حتى أن منظمة الصحة العالمية صنفت اضطراب الألعاب على أنه حالة صحية تتميز بضعف السيطرة على الألعاب.



ولكن الآن، كشف التحليل الذي أجراه باحثون في جامعة نيهون في طوكيو أن امتلاك إحدى وحدات تحكم الألعاب ولعب الألعاب يحسن الصحة العقلية.

ومع ذلك، فإن المشاركين الذين لعبوا ألعاب الفيديو لأكثر من ثلاث ساعات يوميًا لم يتمتعوا بنفس الفوائد الصحية، كما ثبت أن امتلاك وحدة تحكم يحسن من رضا الحياة ويقلل من الضغوط النفسية.



يحذر الباحثون من أن جمع البيانات أثناء جائحة كوفيد-19 قد يؤثر على النتائج، ومع ذلك، فإنهم يشيرون إلى أن بحثهم يسلط الضوء على التأثير المعقد لوقت الشاشة على الصحة العقلية.



وقالوا في مجلة Nature Human Behaviour: "من خلال نهج تجريبي طبيعي، أثبتنا أن الفوز على Switch أو PS5 أثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عامًا في اليابان.



أشارت جميع التقديرات إلى وجود ارتباطات إيجابية بين ألعاب الفيديو ورضا الحياة، وهو اكتشاف يتعارض مع الحدس نظرًا لبعض التصورات العامة حول الألعاب، إلا أنه يتوافق مع الدراسات الحديثة.



وقال بيت إيتشلز، أستاذ علم النفس واتصالات العلوم في جامعة باث سبا: "تُظهر النتائج أنه على نطاق واسع، كانت هناك علاقة إيجابية بين امتلاك وحدة تحكم الألعاب والرفاهية العقلية.



ومع ذلك، نرى بعض الفروق الدقيقة المثيرة للاهتمام؛ "ارتبطت ملكية Nintendo Switch بنتائج أكثر إيجابية في الفئات السكانية الأصغر سنًا، وفضلت المشاركات الإناث قليلاً، في حين ارتبطت ملكية PS5 بنتائج أكثر وضوحًا لدى الذكور والسكان البالغين الذين ليس لديهم أطفال.



وأضاف الدكتور مايك كوك، المحاضر الأول في علوم الكمبيوتر في كينجز كوليدج لندن: "ألعاب الفيديو ليست مهمة للأطفال فحسب، بل للبالغين من جميع الأعمار، وتزداد أهميتها بشكل متزايد للأجيال الأكبر سنًا كمصدر للتواصل الاجتماعى والتحدى العقلى".