شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار تحديث إجبارى لنظام ويندوز الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

سيصل إصدار Windows 11 22H2 إلى نهاية خدمته الشهر المقبل، وأعلنت مايكروسوفت عن تحديث إجباري إلى 23H2 في 8 أكتوبر وهذا يعني أن الأجهزة التي تعمل بنظام 22H2 (إصدارات Home وPro) ستتوقف عن تلقي التحديثات بعد الشهر المقبل، مما يجعلها عرضة للتهديدات الأمنية، وستتلقى إصدارات Enterprise وEducation وInternet of Things (IoT) Enterprise التي تعمل بالإصدار 21H2 أيضًا التحديث التلقائي.

في منشور على مركز رسائل ويندوز ، حثت مايكروسوفت المستخدمين على التحديث قبل 8 أكتوبر أو المشاركة في التحديث التلقائي للحفاظ على "حمايتهم وإنتاجيتهم" نظرًا لأن تحديثات Patch Tuesday الشهرية "مهمة للأمن وصحة النظام البيئي".

وتصدر مايكروسوفت تحديثات الميزات كل عام، وتأتي دائمًا مع دعم لمدة 24 شهرًا لإصدارات Home وPro و36 شهرًا لإصدارات Enterprise وEducation، ومن المتوقع أن يصل إصدار هذا العام 24H2 ، وهذا الخريف عادةً ما يكون متاحًا لـ Release Preview Insiders قبل طرحه للجمهور.

بمجرد صدوره، يمكن لأي شخص الترقية إلى الإصدار الأحدث، ولكن يمكنك أيضًا الالتزام بالترقية القسرية إلى 23H2، وإذا كنت لا تعرف كيفية الترقية إلى 23H2، فهناك مقطع فيديو على قناة مجتمع Windows على يوتيوب يرشدك خلال الخطوات.

لطالما كانت تحديثات ويندوز مصدر إزعاج للكثيرين لأنها تظهر في أكثر اللحظات إزعاجًا ولكن هذه المرة لديك 30 يومًا للاستعداد، ويعد التحديث جزءًا مهمًا من الحفاظ على أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذا تأكد من حصولك أنت وأي أفراد من عائلتك على التحديثات بأمان بحلول الوقت الذي يصل فيه 22H2 إلى نهاية خدمته.

من ناحية أخرى، إذا كنت لا تزال تستخدم نظام التشغيل Windows 10، فإن تاريخ نهاية الخدمة هو 14 أكتوبر 2025، لذا لديك متسع من الوقت للترقية.