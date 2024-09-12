شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزات جديدة لمتصفح "كروم" لتنظيم علامات التبويب والان مع تفاصيل الخبر

أضافت شركة جوجل بعض الميزات الجديدة إلى متصفح كروم، والتى تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تنظيم علامات التبويب الخاصة بهم وتتبعها عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

وأعلنت شركة البحث العملاقة في منشور جديد أن مجموعات علامات التبويب والتي تمكن مستخدمي كروم على أجهزة أندرويد وأجهزة سطح المكتب من الاحتفاظ بالصفحات ذات الصلة معًا في مجموعات مُسمَّاة حسب الطلب، ستبدأ في طرحها على كروم لنظام iOS اعتبارًا من اليوم.

وبمجرد تحديث كروم يمكن لمستخدمي iPhone وiPad الوصول إلى الميزة من خلال فتح شبكة علامات التبويب، والضغط لفترة طويلة على علامة تبويب، وتحديد "إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة".

ويمكن بعد ذلك تعيين أسماء وألوان مخصصة لمجموعات علامات التبويب التي تم إنشاؤها للمساعدة في الحفاظ عليها منظمة ويمكن التعرف عليها بسهولة.

وهناك ميزة أخرى يتم طرحها عبر تطبيقات كروم على أجهزة أندرويد وسطح المكتب وهي القدرة على مزامنة مجموعات علامات التبويب المحفوظة عبر أجهزة متعددة.

ومن المفترض أن يساعد هذا المستخدمين على تتبع أي نشاط قيد التنفيذ دون فقدان أي عمل أو علامات تبويب محددة، وإذا بدأ مستخدمو كروم في وضع خطط للإجازة على الهاتف، على سبيل المثال، فيمكنهم بعد ذلك تجميع علامات التبويب المفتوحة هذه معًا ومزامنتها تلقائيًا مع حساب سطح المكتب الخاص بهم إذا كانوا يريدون الانتقال إلى شاشة أكبر، وتقول Google إن هذا التحديث سيأتي إلى Chrome على iOS "قريبًا".

كما يختبر Chrome ميزة تقترح بشكل استباقي مواقع الويب التي تم فتحها على أجهزة أخرى، وهو ما من شأنه أن يقلل الحاجة إلى وضع إشارة مرجعية عليها.

وستوجه الميزة التجريبية المستخدمين إلى إعادة زيارة صفحات ويب معينة عند فتح علامة تبويب جديدة في Chrome على Android وiOS وسطح المكتب، وتقول جوجل إنها ستبدأ الاختبار "في غضون أسبوعين" لكنها لم تقدم تاريخًا تقديريًا للتوافر العام.