شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Final Fantasy XVI ستكون متاحة للاعبى الكمبيوتر فى 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

ستصل لعبة تقمص الأدوار والحركة Final Fantasy XVI إلى Steam ومتجر Epic Games فى 17 سبتمبر، حيث ستتوفر التوسعتان المدفوعتان، المضمنتان فى الإصدار الكامل، فى نفس اليوم، وحتى الآن، كانت اللعبة متاحة فقط على PlayStation 5، لكن سيتمكن لاعبى الكمبيوتر من لعبها.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تبنت Final Fantasy XVI مسارًا جديدًا للسلسلة من خلال تبديل القتال القائم على الأدوار الكلاسيكي واختيار المزيد من القتال والحركة.

ساعد هذا فى جعل اللعبة أكثر سهولة في الوصول إليها لأولئك الذين لا يهتمون كثيرًا بالتنسيق القائم على التكتيكات، تعد Final Fantasy XVI ممتعة، على الرغم من أنها سهلة نسبيًا، ويقدم فريق التمثيل أداءً قويًا وتتناسب معارك الزعماء الضخمة جيدًا مع النطاق السينمائى الملحمى.

يساعد نظام القتال، الذى يعتمد على الهجمات الأولية، على جعل المعارك تبدو مثيرة أيضًا.