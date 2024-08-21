تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يأتي بميزة جديدة لحماية خصوصية المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف التحديث الأخير من تطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد عن ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين في إسم المستخدم.

يعمل تطبيق WhatsApp على جلب دعم لإسم المستخدم منذ فترة، وقبل أن تتوفر الميزة الجديدة لجميع مستخدمي التطبيق رصد تغيير جديد في إصدار تجريبي على منصة الأندوريد.

ومن المقرر أن يظهر هذا التغيير في الإصدار التجريبي رقم (2.24.18.2) من تطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد، حيث يتيح لك التطبيق في هذا الإصدار تعيين رمز مرور PIN لإسم المستخدم والذي يستهدف حماية خصوصية المستخدم من الأشخاص والجهات التي تبدأ في المراسلة مباشرة عن طريق إسم المستخدم فقط.

ويمكن لهذه الميزة أن تلعب دور كبير في حماية خصوصية المستخدم ومنع الأشخاص أو الجهات الغير معروفة من مراسلة المستخدمين مباشرة، ومنع الرسائل المزعجة أيضاً.

ومن المقرر أن يتطلب إدخال الرمز التعريفي المكون من 4 أرقام عند محاولة أحد الأشخاص لم تتفاعل معه من قبل مراسلتك.

أيضاً لن يطرأ على جهات المراسلة الأخرى التي يتفاعل معها المستخدم بالفعل أي تغيير، لذا لن يتطلب الجهات الحالية للمراسلة إدخال رمز.

يذكر أن التفاصيل لم تكشف عن موعد محدد لتوفر ميزة الرمز التعريفي لإسم المستخدم بشكل رسمي لجميع المستخدمين حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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