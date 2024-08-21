بسرعة مليون ميل.. ناسا تعلن رصد جسم غامض هائل الحجم يتحرك عبر المجرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن علماء يتعاونون مع مشروع Backyard Worlds التابع لوكالة ناسا اكتشفوا جسمًا فريدًا من نوعه فائق السرعة، CWISE J1249، يخرج بسرعة من مجرة درب التبانة.

ومن خلال الصور بالأشعة تحت الحمراء من مهمة WISE التابعة لوكالة ناسا، يتضمن هذا الاكتشاف مساهمات من علماء فلك هواة حددوا سرعته وتكوينه غير العاديين. يُظهر الجسم، الذي ربما يكون نجمًا منخفض الكتلة أو قزمًا بنيًا، تركيبة نادرة تشير إلى أصل قديم. تتضمن النظريات حول سرعته العالية تفاعلات مع المستعرات العظمى أو الثقوب السوداء، ما يشير إلى ماض ديناميكي داخل الكون.

وتدور معظم النجوم المألوفة بسلام حول مركز مجرة درب التبانة. ومع ذلك، ساعد العلماء المتعاونون العاملون في مشروع Backyard Worlds: Planet 9 التابع لوكالة ناسا في اكتشاف جسم يتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أنه سيهرب من جاذبية مجرة درب التبانة وينطلق إلى الفضاء بين المجرات. هذا الجسم فائق السرعة هو أول جسم من هذا النوع يتم العثور عليه بكتلة مماثلة أو أقل من كتلة نجم صغير.

وقبل بضع سنوات، اكتشف العالمان مارتن كاباتنيك وتوماس بيكل ودان كاسيلدين من Backyard Worlds جسمًا خافتًا سريع الحركة يسمى CWISE J124909.08+362116.0، وهو يسير عبر شاشاتهم في صور WISE. ساعدت المتابعة باستخدام العديد من التلسكوبات الأرضية العلماء في تأكيد الاكتشاف وتوصيف الجسم. الآن، أصبح هؤلاء العلماء مؤلفين مشاركين في دراسة الفريق حول هذا الاكتشاف المنشورة في Astrophysical Journal Letters.

وصرح كاباتنيك، وهو عالم من نورمبرج بألمانيا، بـ "لا أستطيع وصف مستوى الإثارة. عندما رأيت لأول مرة مدى سرعته، كنت مقتنعًا أنه يجب أن يكون قد تم الإبلاغ عنه بالفعل".

ويتحرك CWISE J1249 بعيدًا عن مجرة درب التبانة بسرعة حوالي مليون ميل في الساعة. لكنه يتميز أيضًا بكتلته المنخفضة، ما يجعل من الصعب تصنيفه كجسم سماوي. يمكن أن يكون نجمًا منخفض الكتلة، وإذا لم يدمج الهيدروجين بشكل ثابت في نواته، فسيتم اعتباره قزمًا بنيًا، ما يضعه في مكان ما بين كوكب غازي عملاق ونجم.

الأقزام البنية العادية ليست نادرة. عوالم الفناء الخلفي: اكتشف المتطوعو أكثر من 4000 منهم! ولكن لا يُعرف أن أيًا من النجوم الأخرى في طريقها للخروج من المجرة.

وهذا الجسم الجديد له خاصية فريدة أخرى. تظهر البيانات التي تم الحصول عليها من مرصد W. M. Keck في ماونا كيا، هاواي، أنه يحتوي على كمية أقل بكثير من الحديد والمعادن الأخرى مقارنة بالنجوم الأخرى والأقزام البنية. يشير هذا التركيب غير المعتاد إلى أن CWISE J1249 قديم جدًا، ومن المحتمل أنه من أحد الأجيال الأولى من النجوم في مجرتنا.

ولماذا يتحرك هذا الجسم بهذه السرعة العالية؟ إحدى الفرضيات هي أن CWISE J1249 جاء في الأصل من نظام ثنائي مع قزم أبيض، انفجر كمستعر أعظم عندما سحب الكثير من المواد من رفيقه. هناك احتمال آخر وهو أنه جاء من مجموعة مترابطة بإحكام من النجوم تسمى المجموعة الكروية، وأن لقاءً مع زوج من الثقوب السوداء أرسله بعيدًا.

ويقول كايل كريمر، الأستاذ المساعد الجديد في قسم علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "عندما يلتقي نجم بثقب أسود ثنائي، فإن الديناميكيات المعقدة لهذا التفاعل بين الأجسام الثلاثة يمكن أن تطرد هذا النجم خارج العنقود الكروي".

وسينظر العلماء عن كثب إلى التركيب العنصري لـ CWISE J1249 للحصول على أدلة حول أي من هذه السيناريوهات هو الأكثر احتمالية.