رياح وأمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الأيام القادمة يشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

وتتراوح الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة بين 32 و33 درجة، والسواحل الشمالية 28 و29 درجة، والمناطق الجنوبية بين 33 و37 درجة.