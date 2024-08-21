تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 50 Neo سيصل قريبًا بعد ظهوره على موقع الويب الخاص ببائعي التجزئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعلن موتورولا اليوم عن هاتف Moto G45 5G في الهند. ويبدو أن الشركة تخطط لإطلاق اثنين من الهواتف الأخرى، وهم Motorola Razr 50 و Moto G35 5G و Edge 50 Neo، في الأيام المقبلة.

وبالفعل طهرت الإعلانات التشويقية لـ Razr 50 في الهند مع الهاتفين الآخرين. كما قد تمت الموافقة على كلا الطرازين من قبل هيئة BIS.

وفي تطور حديث، ظهرت قائمة مبكرة لـ Edge 50 Neo على موقع ويب مجري (عبر Ytechb). وكشفت القائمة عن خيارات الألوان للجهاز.

تكشف قائمة متاجر التجزئة المجرية عبر الإنترنت الخاصة بـ Motorola Edge 50 Neo أنه سيكون متاح بأربعة ألوان، الازرق والابيض والاحمر والرمادي.

وتكشف القائمة أيضًا أن الجهاز سيأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من مساحة التخزين المدمجة.

وفقًا للتقارير، سيكون Motorola Edge 50 Neo عبارة عن هاتف ذكي صغير الحجم يتميز بشاشة OLED بحجم 6.36 بوصة توفر دقة تبلغ 1200 × 2670 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

وبالنسبة لصور السيلفي، قد يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. وقد يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية لجهاز Edge 50 Neo على كاميرا Sony LYT-700C الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

سيحتوي جهاز Edge 50 Neo على معالج Dimensity 7300. وفي الصين، من المرجح أن تتم إعادة تسمية الجهاز باسم Motorola S50 Neo.

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