تكنولوجيا: تسريب موعد إطلاق هاتفي OnePlus Ace 5 و Ace 5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو إن OnePlus تعمل على هاتفين ذكيين جديدين في سلسلة Ace 5؛ وهم هاتفي Ace 5 و Ace 5 Pro.

وبفضل تسرب من Digital Chat Station، أصبح لدينا الآن إطار زمني محتمل لإطلاقهما.

ظهر التسريب على Weibo، وتبين أنه من المتوقع إطلاق سلسلة OnePlus Ace 5 في الربع الأخير من عام 2024.

يقال إن Ace 5 مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الرائد الحالي، بينما من المتوقع أن يتميز إصدار Pro بالمعالج الرئيسي الحالي Snapdragon 8 Gen 3.

عند الحديث عن المواصفات، يُشاع أن طراز Ace 5 القياسي يحتوي على شاشة OLED منحنية مقاس 6.78 بوصة مع تصميم انحناء صغير.

من المتوقع أن توفر شاشة 8T LTPO دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. ويقال أيضًا أن الجهاز يحتوي على شريط تمرير تنبيه.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، من المتوقع أن يتميز Ace 5 بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع واجهة مستخدم OxygenOS 15، المستندة إلى Android 15.

كما اقترح تقرير سابق أن الهاتف سيحتوي على بطارية ثنائية الخلايا بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

في حين أن التفاصيل المحددة حول Ace 5 Pro لا تزال غير معروفة، فمن المحتمل أن تشارك بعض الميزات مع الطراز القياسي، مثل البطارية والشحن والشاشة.

ومع ذلك، كل هذه المعلومات مبنية على تسريبات، لذلك لم يتم تأكيد أي شيء بعد.

المصدر